"Los años de Rapsodia Bohemia", la muestra de Mick Rock sobre Queen llega a Buenos Aires

por Florencia de Sousa

Mick Rock está de regreso. El legendario fotógrafo, conocido como 'el hombre que retrató los '70', por sus retratos a los artistas del rock más importantes de las últimas décadas, entre ellos Syd Barrett; Iggy Pop; Sex Pistols; David Bowie y Queen, presenta en Buenos Aires su muestra 'Los años de Rapsodia Bohemia', la cual registra la historia de la banda liderada por Freddie Mercury desde sus comienzos hasta el éxito que supieron cosechar. Podrá visitarse desde el 4 de julio al 11 de agosto en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA).

Rock fotografió al grupo por primera vez el 18 de noviembre de 1973, durante un show en el Imperial College de Londres. Para ese entonces el profesional ya se había ganado una reputación debido a su trabajo junto a artistas de renombre. La muestra que ahora llega a la Argentina estuvo a principios de 2019 expuesta en el Foto Museo Cuatro Caminos de México.

Queen at the Rainbow Theater in London, 1974. | Gentileza: Mick Rock

Mick logró captar con su lente icónicos momentos protagonizados por Freddie Mercury; Brian May; Roger Taylor y John Deacon, precisamente en los años en los que se centra la película Bohemian Rhapsody (ganadora de cuatro premios Oscar). Sesiones privadas, conciertos y backstages y todo un acervo fotográfico de su archivo personal ahora verá la luz con esta exhibición organizada por la compañía Access Creative Agency, con base en Nueva York a cargo del argentino Sebastián Alderete.

Freddie Mercury, 1974. | Gentileza: Mick Rock

Meses atrás —en diálogo con PERFIL— Rock, quien se dedica a la fotografía desde los 19 años, reconoció: "Ahora no tomo tantas fotografías como antes, hago más exhibiciones. De chico solo quería tomar muchas fotografías, no ganaba mucho dinero pero me divertía. La fotografía no era tomada muy en serio cuando empecé, ahora sí. Era un mundo totalmente diferente. Hoy no tengo la necesidad de tomar fotografías si no quiero, puedo vivir de mis fotos y la venta de mis libros. Me gusta seguir tomando fotografías, es algo que disfruto mucho. Es lindo que como fotógrafo puedas seguir trabajando sin que la edad importe. Es lo que me mantiene vivo".

Primera visita a la Argentina. El fotógrafo estuvo en 2017 en el país en el marco de su exposición sobre el Duque Blanco, la cual fue bautizada 'Bowie by Mick Rock' y se instaló en La Rural. La exhibición contó con su presencia, y en esa ocasión aprovechó para revelar al público que se acercó a la inauguración, cómo era su relación con el músico. "Él siempre fue muy generoso conmigo, era un tipo muy cool, trataba a todo el mundo igual. No tenía aires de estrella, aunque lo era y lo sigue siendo. Era una persona considerada. Cuando pasé por un momento duro fue muy bueno conmigo", recordó en diálogo con este medio.

Mick Rockl el fotógrafo que con su lente captó a los mejores artistas y bandas de rock | Foto: Access Creative Agency

Access Creative Agency. La compañía que representa a Rock a nivel internacional tiene su base en Nueva York y está dirigida por el argentino Sebastián Alderete desde el año 2010. La misma representa a los más importantes artistas del rubro Fine Art Music Photography, organiza exhibiciones a gran escala y produce contenidos originales en todo el mundo trabajando en conjunto con curadores de arte, productores, diseñadores, escenógrafos y montajistas en cada ciudad.

Otros fotógrafos que son representados por esta agencia son: Bob Gruen (fotógrafo que retrató los últimos años que John Lennon vivió en Nueva York), Roberta Bayley (quien presentó en el Centro Cultural Borges en 2018 su muestra 'Ramones & CBGB, del caos a la cultura'); Chris Stein (que además de fotógrafo es el emblemático guitarrista de Blondie), Danny Fields; Allan Tannenbaum; David Godlis y Michael Copper, Bill Bernstein, Rose Hartman, entre otros.

FDS/FF