Freddie Mercury: ese tren que pasa más de una vez

Cuando se pensaba que estaba todo dicho acerca de Freddie Mercury, a fines del 2018 llegó “Bohemian Rhapsody” y creó un nuevo boom alrededor del músico. Con una recaudación que arañó los 1000 millones de dólares, la película sobre el ícono pop abrió la puerta a nuevas generaciones a entrar dentro del mirto del líder de Queen. En ese sentido, el español Alfonso Casas acaba de publicar “Freddie Mercury. Una biografía” (Random Cómics, 2019), en donde se puede ver una serie de puntos de vista poco transitados de Farrokh Bulsara.

Bajo dos hipótesis centrales, esta biografía ilustrada abre el juego a ver detalles que la película pasa por alto para dar pie a sus trucos narrativos. Casas, en primer lugar, sostiene que Freddie Mercury nació tres veces: la primera como Bulsara, en Zanzíbar, en 1946; la segunda como Freddie Mercury; y, por último, como leyenda tras la muerte. La segunda hipótesis del autor español es que alrededor del mundo existen millones de personas que tienen la influencia del músico británico aún sin conocerlo. Algo similar a lo que le pasa a muchos autores literarios o artistas plásticos: recibir un legado que no tiene una firma siempre reconocible.

Hay que reconocer que existe algo que imanta en la historia de Mercury: en su adolescencia recibía las novedades del mundo artístico con meses de retraso para, luego, ser un artista de vanguardia. Consumiendo todo lo que llegaba de occidente en materia de discos y moda, forjó su propia educación elemental para tomar al mundo por asalto. El ilustrador español acompaña esa historia con una ilustración generosa en detalles y matices, convirtiendo cada página en un hecho estético y documental, algo que no es poca cosa.

Una noche en la Ópera. Luego del estreno de la película, las reproducciones de los temas de Queen en distintas plataformas como Spotify y Youtube llegaron a aumentar en un 300%, sobre todo aquellos temas que pisan fuerte durante el film. Por supuesto, la canción homónima es la que se llevó todas las luces. “Bohemian Rhapsody”, que ya había sido resucitada en 1991 tras el fallecimiento de Mercury, aumentó su escucha en un 137%. La máxima creación del músico británico, entonces, también tuvo su triple nacimiento.

Ahora bien, en la biografía ilustrada de Alfonso Casas, se puede ver una posible interpretación del tema que marcó diversas generaciones. Uniéndola a la aceptación de su orientación sexual y la explosión de su identidad, el ilustrador español de 38 nacido en Zaragoza, señala: “En 1975, Freddie mantuvo una conversación con Mary Austin donde no solo confesaba una infidelidad, sino que también le confesaba que era homosexual. De alguna manera, esto mata al hombre que era hasta entonces y emprende un viaje emocional en su nuevo yo”. Así, el “Mama, just killed a man”, cantado por millones de personas, cobraría un nuevo sentido.

Sin embargo, nadie sabe qué significa en realidad esa canción, ya que el propio Freddie se encargó de no atarle un significado a la canción. Hay quienes sostienen que se trata de una letra inspirada en “El extranjero” de Albert Camus, mientras que para otros puede ser una serie de rimas sin mayor sentido.

Un asteroide llamado Freddie. En 1991, mismo año de su muerte, se descubrió un nuevo asteroide. 15 años después, en 2016, fue nombrado como Freddiemercury 17473. Ese dato de color sirve para ver la magnitud de la fama alcanzada en su momento por el músico y como ese impacto sigue hasta el día de hoy. Con simplemente dejarse un bigote, Mercury marcaba la agenda de muchos medios. “Logramos más publicidad cuando se dejó crecer el bigote de la que habríamos conseguido si se hubiera suicidado”, dijo Roger Taylor al respecto, tal como recuerda Casas en el libro.

En constante tensión entre el reconocimiento por el talento o por lo accesorio, por sus creaciones musicales o por los detalles de su vida privada, el fenómeno Freddie sigue dando de qué hablar. Una buena manera de acercarse a esta historia es la biografía ilustrada por Casas, en donde se puede ver en dónde la película torció algunos datos para sostener una línea narrativa. De todas formas, algo es seguro: no será el último intento por contar la historia y obra de Mercury. Después de todo, a diferencia de otros trenes, este pasa muchas veces y aún sigue recogiendo pasajeros. Sin ir más lejos, se acaba de conocer el tema “Time Waits for No One", nunca antes óído. Universal Music dijo que el tema se grabó originalmente en 1986 para el álbum conceptual del musical “Time” con el músico Dave Clark. Su publicación es el resultado de una intensa búsqueda de más de 10 años en los estudios de Abbey Road, por lo que no todo está dicho aún.