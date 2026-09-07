Rafael Bielsa sobre Malvinas: "No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso"

El excanciller argentino Rafael Bielsa analizó con extrema dureza el anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas.

El abogado, poeta y diplomático que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la gestión de Néstor Kirchner fue categórico.

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Cuestión Malvinas

“No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso. No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina. Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, disparó en diálogo exclusivo con Noticias Argentinas.

Consultado sobre las propuestas de Milei del jueves por la noche, Bielsa sentenció: “No le creo una sola palabra al presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”.

En cambio, señaló que la actitud del mandatario lo afecta de manera personal por su propia experiencia respecto a Malvinas y que las palabras del libertario deben ser leídas en un contexto de alineamiento de la Argentina con Washington.

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"En siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse"

“Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos. Las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional, que no entiende, y a la gravedad de una disputa, que es el desorden de Trump confrontando a China, de la que no participa como debiera”, expresó Bielsa.

Finalmente, se mostró pesimista respecto a la actual euforia “malvinera” y pidió a los británicos devolverle las islas a la Argentina. “Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse. Y tengo que decir, para los norteamericanos, que no son mi audiencia, y para los británicos, que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan”, concluyó.

Fuente: NA.