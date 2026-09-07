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Rafael Bielsa sobre Malvinas: "No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso"

“No le creo una sola palabra al presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio", afirmó el excanciller. También dijo que en algunos días “el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse”.

Rafael Bielsa
Rafael Bielsa | CEDOC
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El excanciller argentino Rafael Bielsa analizó con extrema dureza el anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas.

El abogado, poeta y diplomático que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la gestión de Néstor Kirchner fue categórico.

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Cuestión Malvinas

No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso. No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina. Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, disparó en diálogo exclusivo con Noticias Argentinas.

Consultado sobre las propuestas de Milei del jueves por la noche, Bielsa sentenció: “No le creo una sola palabra al presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”.

En cambio, señaló que la actitud del mandatario lo afecta de manera personal por su propia experiencia respecto a Malvinas y que las palabras del libertario deben ser leídas en un contexto de alineamiento de la Argentina con Washington.

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"En siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse"

Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos. Las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional, que no entiende, y a la gravedad de una disputa, que es el desorden de Trump confrontando a China, de la que no participa como debiera”, expresó Bielsa.

Finalmente, se mostró pesimista respecto a la actual euforia “malvinera” y pidió a los británicos devolverle las islas a la Argentina. “Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse. Y tengo que decir, para los norteamericanos, que no son mi audiencia, y para los británicos, que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan”, concluyó.

Fuente: NA.

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