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Plus Unificado de $110 mil: confirman el cronograma de pago de septiembre

El beneficio salarial es para activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. El esquema de pagos por DNI comenzará este martes 8.

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El gobierno paga haberes. | Banco de Corrientes.
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El Gobierno de Corrientes confirmó las fechas de liquidación del Adicional Remunerativo Mensual, conocido como Plus Unificado, correspondiente al mes de septiembre. La suma fija alcanzará los $110 mil por agente de la administración pública, beneficiando tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.

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De acuerdo con las precisiones financieras oficiales, la erogación por este concepto volcará $9.500 millones a la economía de Corrientes. El beneficio integra el esquema de Ingreso Salarial Mensual junto con el sueldo y el Plus de Refuerzo, totalizando una inversión estatal de $168.000 millones durante el noveno mes del año.

Cronograma completo por terminación de DNI

La acreditación del saldo iniciará de manera escalonada a partir de esta semana mediante el sistema bancario habitual:

  • Martes 8: DNI terminados en 0 y 1.

  • Miércoles 9: DNI terminados en 2 y 3.

  • Jueves 10: DNI terminados en 4 y 5.

  • Viernes 11: DNI terminados en 6 y 7.

  • Lunes 14: DNI terminados en 8 y 9 (disponible en cajeros del Banco de Corrientes y Home Banking desde el sábado 12).

Detalle de la inversión salarial en la provincia

El paquete de ingresos impulsado por el Poder Ejecutivo contempla $150.000 millones destinados al pago de haberes ordinarios, a los que se suman $8.500 millones asignados al Plus de Refuerzo ($100 mil por beneficiario) y los $9.500 millones correspondientes al Plus Unificado.

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Desde el área económica destacaron que el cronograma busca sostener el poder adquisitivo de los estatales y dinamizar la actividad comercial en los distintos municipios.

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