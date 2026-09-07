Plus Unificado de $110 mil: confirman el cronograma de pago de septiembre

El Gobierno de Corrientes confirmó las fechas de liquidación del Adicional Remunerativo Mensual, conocido como Plus Unificado, correspondiente al mes de septiembre. La suma fija alcanzará los $110 mil por agente de la administración pública, beneficiando tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.
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De acuerdo con las precisiones financieras oficiales, la erogación por este concepto volcará $9.500 millones a la economía de Corrientes. El beneficio integra el esquema de Ingreso Salarial Mensual junto con el sueldo y el Plus de Refuerzo, totalizando una inversión estatal de $168.000 millones durante el noveno mes del año.
Cronograma completo por terminación de DNI
La acreditación del saldo iniciará de manera escalonada a partir de esta semana mediante el sistema bancario habitual:
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Martes 8: DNI terminados en 0 y 1.
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Miércoles 9: DNI terminados en 2 y 3.
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Jueves 10: DNI terminados en 4 y 5.
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Viernes 11: DNI terminados en 6 y 7.
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Lunes 14: DNI terminados en 8 y 9 (disponible en cajeros del Banco de Corrientes y Home Banking desde el sábado 12).
Detalle de la inversión salarial en la provincia
El paquete de ingresos impulsado por el Poder Ejecutivo contempla $150.000 millones destinados al pago de haberes ordinarios, a los que se suman $8.500 millones asignados al Plus de Refuerzo ($100 mil por beneficiario) y los $9.500 millones correspondientes al Plus Unificado.
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Desde el área económica destacaron que el cronograma busca sostener el poder adquisitivo de los estatales y dinamizar la actividad comercial en los distintos municipios.