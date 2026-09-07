Condenaron a una mujer a prisión efectiva en el primer juicio por narcomenudeo en Corrientes

La ciudad correntina de Goya fue escenario del primer juicio oral y público por narcomenudeo desarrollado en la provincia, tras la entrada en vigencia de la norma que transfirió la competencia judicial a la órbita local para perseguir la comercialización de estupefacientes a menor escala.

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El debate unipersonal, conducido por el juez sustituto Jorge Claudio Venialgo, concluyó con la Sentencia N° 58/26, mediante la cual se declaró la culpabilidad de Silvia Itatí Solís.

Si bien el fiscal Javier Gustavo Mosquera acusó a la imputada por comercialización como autora, el magistrado modificó la calificación legal al hallarla responsable de tenencia de estupefacientes en calidad de partícipe secundaria, imponiéndole cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Desarrollo del debate y prueba incorporada

Durante las audiencias concretadas los días 3 y 4 de septiembre se recepcionaron ocho testimonios, sumados a la declaración de la acusada ante la asistencia de su defensor, Marcos Ernesto Neironi. Entre los elementos de prueba ventilados figuraron pericias del Laboratorio Químico Forense, informes de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina y actas de allanamiento.

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Asimismo, la causa sumó actas de secuestro de envoltorios de polietileno, papeles de celulosa, armadores de cigarrillos, un croquis del lugar y los resultados del test orientativo para cannabis sativa, elementos presentados por la fiscalía durante los alegatos antes de la resolución del tribunal.

Modalidad de la pena y entrega de fundamentos

Al momento del veredicto y la fijación de la pena, el magistrado resolvió mantener la prisión domiciliaria que venía cumpliendo la imputada por disposición previa del Juzgado de Garantías de Esquina.

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Con la lectura de la parte resolutiva se dio por finalizado el proceso histórico en los tribunales goyanos. El Poder Judicial confirmó que la notificación y entrega formal de los fundamentos de la sentencia se concretará el próximo viernes 11 de septiembre a las 12 horas.