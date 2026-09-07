El Frente Renovador de Corrientes se prepara para una interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof

El dirigente del Frente Renovador en Corrientes, Germán Braillard Poccard, brindó definiciones políticas sobre el armado nacional del espacio con vistas al escenario electoral de 2027. Durante sus declaraciones, ratificó que el sector trabaja en la postulación de Sergio Massa a la Presidencia de la Nación y planteó la necesidad de definir los liderazgos mediante elecciones primarias.

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"Nos estamos preparando para poner en valor lo que los dirigentes del Frente Renovador creemos que es un candidato con la amplitud y la capacidad de sumar votos extra a los tradicionales del peronismo, que es Sergio Massa", argumentó el dirigente correntino.

En ese marco, proyectó la estrategia nacional para la selección del candidato: "Nos preparamos seguramente para una PASO entre Axel Kicillof y Sergio Massa, que creo que va a facilitar y decantar liderazgo y eliminar algunas tensiones que hay".

Dificultades en el empleo formal e impacto socioeconómico

En el plano provincial, el referente político analizó el contexto económico que atraviesan las familias en Corrientes y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo en el trabajo registrado. Según detalló, el fenómeno se manifiesta en el perfil de quienes asisten en horario nocturno a los cursos de capacitación laboral no formal para obtener ingresos suplementarios.

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"Hay muchos estudiantes entre las 8 y las 10 de la noche que son trabajadores que vienen con el uniforme de una casa de electrodomésticos, de una escuela o un policía, que con su salario no llegan a fin de mes. Están buscando una changa, algo para complementar en una situación que no esperaban tener", contrapuso Germán Braillard Poccard a Radioactividad al describir la realidad de la fuerza laboral.

Expansión de la Escuela de Oficios

Para dar respuesta a la demanda de capacitación, el dirigente destacó el sostenimiento de la Escuela de Oficios, un proyecto con una década de permanencia que cuenta con 120 cursos presenciales en la capital provincial, entre 60 y 70 en municipios del interior y ofertas virtuales con certificación universitaria.

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El referente legislativo puntualizó que la iniciativa se financia mediante el aporte directo de los representantes del bloque de cuatro legisladores en la provincia. Este modelo de contención y formación técnica comenzó a replicarse además en otras diez provincias del país, confirmándose la apertura de inscripciones para los nuevos talleres presenciales y virtuales.