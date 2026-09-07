Lula sobre Brasil: "No somos una colonia y no seremos colonia de nadie"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Brasil "no es ni será colonia de nadie", en un mensaje por el Día de la Independencia marcado por las tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, en el que defendió el derecho de su país a tomar sus propias decisiones.

"No podemos agachar la cabeza ante potencias extranjeras que quieren convertir nuevamente a Brasil en una colonia. No somos una colonia y no seremos colonia de nadie", afirmó Lula en un discurso divulgado por la Cadena Nacional con motivo de la celebración del Día de la Independencia brasileña que se conmemora este lunes.

El mandatario sostuvo que defender la independencia de Brasil significa velar por su soberanía y su democracia, al tiempo que reivindicó el derecho del país a decidir de manera autónoma de sus recursos naturales, sus relaciones comerciales y su desarrollo económico.

Diputado de la Coalición Cívica: "El nacionalismo tonto es la careta de todo autócrata"

"Un país soberano"

“Un país soberano es aquel capaz de defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente, sus recursos y su población de cualquier interés extranjero”, señaló Lula, quien es candidato a la reelección en los comicios del 4 de octubre.

El mandatario precisó que Brasil deberá luchar más que nunca por lo que le “pertenece” al citar las reservas petroleras y la nueva ley de minerales críticos, según los términos del discurso, que difundió Noticias Argentinas.

“Son recursos naturales que, como nuestro petróleo, deben utilizarse para el desarrollo de tecnología de vanguardia y la generación de empleos de calidad en Brasil”, aseguró.

El Gobierno de Estados Unidos aplicó este año el segundo tarifazo a ciertos productos de Brasil luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiera al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato del opositor Partido Liberal que defiende un alineamiento con el actual jefe de la Casa Blanca.

Grabois sobre el giro de Milei en la cuestión Malvinas: "Ganamos la batalla cultural"

"Nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y nadie más"

“Brasil trabaja por la paz mundial y la armonía entre las naciones. Defendemos el libre comercio. Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprarle algo y a quién podemos venderle algo. Somos un país soberano, y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más”, aseguró Lula.

Brasil logró la independencia el 7 de septiembre de 1822 a partir de la proclamación de independencia del Reino de Portugal, según señaló el informe de Xinhua.

Fuente: NA