Ministro israelí pidió que su país reconozca "la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" e imponga "sanciones a Gran Bretaña"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le solicitó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, “reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” e “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa”.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Y agregó: “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”.

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Agustín Romo, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue una de las primeras figuras políticas de Argentina en reaccionar, compartiendo el tuit en su cuenta de X y luego publicando un posteo al respecto.

Las duras sanciones que el Reino Unido podría imponerle a la Argentina tras las declaraciones de Milei por Malvinas

“El Ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”, escribió el legislador.

Luego, Romo sumó otro posteo, señalando: “Y acá los peronistas y la izquierda te quieren convencer de que estos tipos son nuestros enemigos y los iraníes, que nos hicieron dos atentados terroristas, nuestros amigos”.

El presidente Javier Milei compartió este texto en su cuenta oficial de X.

El Gobierno argentino denunció penalmente a compañías que explotan petróleo en Malvinas

El Gobierno nacional presentó este lunes 7 de septiembre una denuncia penal contra las compañías internacionales que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, tras descubrir que trabajan bajo licencias ilegítimas concedidas por el Reino Unido.

La presentación judicial está siendo coordinada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Qué dijo la prensa británica sobre el discurso de Milei sobre Malvinas

De acuerdo al comunicado de la Oficina del Presidente, la acción penal alcanza a las empresas, pero también a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.

El texto explica que “la presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

HM