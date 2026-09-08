Homenaje a De la Sota: Massa y Schiaretti juntos, en una sugestiva coincidencia en medio de la interna peronista

El Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires se transformó este martes en el escenario de una tregua peronista inesperada. Ocho años después del trágico accidente en la autovía Córdoba-Río Cuarto que le costó la vida a José Manuel de la Sota, la memoria del tres veces gobernador logró lo que parecía imposible en el actual mapa político: sentar en un mismo salón a Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Sergio Massa y enviados directos de Axel Kicillof.

La velada, organizada por la hija mayor del homenajeado, Candelaria de la Sota, funcionó también como el relanzamiento de Puentes, el ciclo televisivo que su padre se encontraba grabando justo antes de morir en septiembre de 2018. En diálogo con PERFIL, la periodista dimensionó el peso de la postal conseguida. “El evento fue hermoso por la cantidad de gente que vino. Hubo mucho sentimiento en el aire y lindos recuerdos”, confesó tras el encuentro.

Massa junto a Brito

Lejos de quedarse únicamente en la nostalgia, Candelaria leyó con precisión el tablero político que se armó entre las mesas. “Pudimos lograr una variopinta presencia de los distintos sectores del peronismo. Eso habla del espíritu de lo que era De la Sota: poder dejar las pequeñas diferencias de lado para poder estar todos juntos en el mismo lugar. Creo que él estaría muy orgulloso”, le aseguró a este medio, trazando un claro paralelismo entre el estilo de su padre y las necesidades del justicialismo actual.

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TC