Ola de frío polar: hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas y heladas en el AMBA

La entrada de una intensa ola de frío polar en el AMBA, provocada por una masa de origen antártico, produjo un brusco descenso de la temperatura y trajo aparejadas sensaciones por debajo de los cero grados y heladas en sectores suburbanos y el interior bonaerense. Cindy Fernández, especialista del Servicio Meteorológico Nacional, precisó que “si bien este tipo de irrupciones polares es esperable dentro del ciclo invernal y de transición, la persistencia de aire seco acentúa la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana”.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes será la jornada de mayor rigor térmico del período. En la Ciudad de Buenos Aires, se espera una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 14 °C, con cielo algo nublado y momentos de mayor presencia del sol.

Frío, heladas e irrupción antártica: la variabilidad térmica marcará la semana en Argentina, antes del paso al calor

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según los modelos del pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el escenario más gélido del período comenzará a ceder gradualmente con el correr de los días. Hacia mitad de semana, martes y miércoles, la circulación del viento rotará en el AMBA hacia el sector norte y noreste, propiciando el lento aumento de las marcas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ola de frío polar en el AMBA

El inicio de la semana marcó el período de mayor rigor térmico de la ola de frío polar. El flujo de viento sur afianzó la presencia del aire antártico, generando condiciones extremas con temperaturas mínimas en torno a los 5 °C en el centro porteño y marcas sensiblemente menores en el conurbano bonaerense, donde se consolidaron heladas meteorológicas y agrometeorológicas.

Además, gran parte de la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla por frío extremo, al igual que sectores de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy. Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan reducir la exposición al frío, utilizar varias capas de ropa liviana y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

Clima en Ciudad de Buenos Aires este lunes: comienza el ascenso progresivo de la temperatura

¿Hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas producto de la ola polar en el AMBA?

Las autoridades del SMN señalaron que pese al incremento térmico paulatino que se desarrollará con el correr de la semana, las mañanas se presentarán con un ambiente fresco a frío.

Mínimas de un dígito en el AMBA en el comienzo de la semana

Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, dio precisiones sobre las previsiones del tiempo en el territorio de la provincia de Buenos Aires a corto y mediano plazo y explicó que “a partir de la rotación del viento hacia el cuadrante norte, se interrumpe el ingreso de aire frío y comenzará un lento pero progresivo aumento de los valores térmicos. Ya hacia el miércoles las marcas máximas se ubicarán en parámetros más templados para la época, disipando el riesgo de heladas intensas en el conurbano”.

Buenos Aires, entre "las ciudades más resilientes ante un desastre climático", según un estudio

Para las jornadas de mitad de semana se prevé que las mínimas se ubiquen entre los 7 °C y 8 °C, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán picos de entre 16 °C y 18 °C en el AMBA, dejando atrás el aire de origen antártico.

PM/ff