Buenos Aires, entre "las ciudades más resilientes ante un desastre climático", según un estudio

Cuando se trata de desastres climáticos, como incendios e inundaciones, es fundamental saber cuál es la capacidad de un lugar para resistir a estos fenómenos. Es por ello que la empresa de inteligencia geoespacial AlphaGeo realizó un ranking de las ciudades más resilientes frente a los mismos y Buenos Aires aparece entre los primeros puestos.

Según el informe de la compañía, algunas de las urbes muestran una “peligrosa brecha entre su nivel de exposición y su capacidad para afrontarla”. Para tener una buena puntuación en el índice de resiliencia, las ciudades debían contar con una baja exposición física a una serie de riesgos climáticos y una alta capacidad de adaptación.

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La empresa tuvo en cuenta los sistemas de alerta temprana, las respuestas de políticas públicas, la infraestructura y la calidad de gobernanza. Entre los riesgos que se incluyeron en la evaluación se encuentran inundaciones tierra adentro, inundaciones costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos huracanados.

Las ciudades más resilientes del mundo: Los resultados del estudio

Según el estudio realizado por AlphaGeo, la ciudad más resiliente frente a desastres climáticos es Chicago, en Estados Unidos. Esto se debe a que se ubica en una latitud templada, cuenta con buen acceso a agua dulce y mantiene un bajo riesgo de huracanes. Además, cuenta con una fuerte inversión de largo plazo en infraestructura, como el proyecto Deep Tunnel, que reduce las inundaciones y la contaminación del agua.

Chicago es la ciudad más resiliente a fenómenos climáticos, según AlphaGeo.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta se ubica en el sexto puesto de la lista, por detrás de Ankara, Turquía, y delante de París, Francia. Cuenta con 19 puntos de riesgo físico, que se relaciona con su vulnerabilidad frente a los fenómenos, que con las medidas de adaptación correspondientes, se reducen a los 12 puntos.

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Ciudades resilientes: cuáles fueron las peores puntuadas

Así como la compañía estudió a las ciudades más resilientes, también analizó cuáles son las que están más expuestas a los peligros de los desastres climáticos. Muchas de ellas se encuentran al sur de Asia, ya que es una zona con extrema exposición a inundaciones y monzones, además de contar con baja adaptación a ellos.

El mayor nivel de riesgo se encontró en Ahmedabad, India, que está ubicada a orillas de un río. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo, explicó que en el sur asiático, las ciudades se construyen en valles transitables, que son los puntos más bajos y donde el agua fluye naturalmente cuesta abajo.

JSM