sábado 05 de septiembre de 2026
CLIMA
Ranking global

Buenos Aires, entre "las ciudades más resilientes ante un desastre climático", según un estudio

El análisis demuestra qué tan grande es el riesgo en cada urbe en base a su ubicación frente a incendios, inundaciones, tormentas y demás fenómenos. La posición en que quedó la capital argentina.

Las esquinas más ruidosas de la Ciudad de Buenos Aires
Av. Corrientes y 9 de Julio | Wikipedia
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Cuando se trata de desastres climáticos, como incendios e inundaciones, es fundamental saber cuál es la capacidad de un lugar para resistir a estos fenómenos. Es por ello que la empresa de inteligencia geoespacial AlphaGeo realizó un ranking de las ciudades más resilientes frente a los mismos y Buenos Aires aparece entre los primeros puestos.

Según el informe de la compañía, algunas de las urbes muestran una “peligrosa brecha entre su nivel de exposición y su capacidad para afrontarla”. Para tener una buena puntuación en el índice de resiliencia, las ciudades debían contar con una baja exposición física a una serie de riesgos climáticos y una alta capacidad de adaptación.

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La empresa tuvo en cuenta los sistemas de alerta temprana, las respuestas de políticas públicas, la infraestructura y la calidad de gobernanza. Entre los riesgos que se incluyeron en la evaluación se encuentran inundaciones tierra adentro, inundaciones costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos huracanados.

Las ciudades más resilientes del mundo: Los resultados del estudio

Según el estudio realizado por AlphaGeo, la ciudad más resiliente frente a desastres climáticos es Chicago, en Estados Unidos. Esto se debe a que se ubica en una latitud templada, cuenta con buen acceso a agua dulce y mantiene un bajo riesgo de huracanes. Además, cuenta con una fuerte inversión de largo plazo en infraestructura, como el proyecto Deep Tunnel, que reduce las inundaciones y la contaminación del agua.

Chicago Delays $643 Million Bond Deal Due To Market Volatility
Chicago es la ciudad más resiliente a fenómenos climáticos, según AlphaGeo.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta se ubica en el sexto puesto de la lista, por detrás de Ankara, Turquía, y delante de París, Francia. Cuenta con 19 puntos de riesgo físico, que se relaciona con su vulnerabilidad frente a los fenómenos, que con las medidas de adaptación correspondientes, se reducen a los 12 puntos.

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Ciudades resilientes: cuáles fueron las peores puntuadas

Así como la compañía estudió a las ciudades más resilientes, también analizó cuáles son las que están más expuestas a los peligros de los desastres climáticos. Muchas de ellas se encuentran al sur de Asia, ya que es una zona con extrema exposición a inundaciones y monzones, además de contar con baja adaptación a ellos.

El mayor nivel de riesgo se encontró en Ahmedabad, India, que está ubicada a orillas de un río. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo, explicó que en el sur asiático, las ciudades se construyen en valles transitables, que son los puntos más bajos y donde el agua fluye naturalmente cuesta abajo.

JSM

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