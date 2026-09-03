Tres ciclones avanzan en simultáneo sobre el océano Pacífico por el fenómeno El Niño

El Océano Pacífico atraviesa una inusual y destructiva temporada ciclónica tras la formación en simultáneo de tres sistemas meteorológicos de gran escala. Impulsados por el drástico incremento en la temperatura de la superficie del mar que genera el fenómeno El Niño, los huracanes Lowell, Karina y la tormenta Marie avanzan sobre la cuenca oriental, alertando a los organismos de meteorología internacional por su potencial impacto y fuerza sostenida.

Un calentamiento anómalo en las aguas oceánicas ha servido como combustible de alta potencia para acelerar la intensificación de este tren de ciclones. El caso más drástico es el del huracán Lowell, que registró una rápida evolución hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, posicionándose a unos 610 kilómetros al suroeste de Baja California con vientos máximos sostenidos que superan los 140 km/h y ráfagas mucho más violentas.

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En tanto que, el huracán Karina mantiene su trayectoria activa en aguas profundas, desplazándose con fuerza constante y generando un severo oleaje que impacta la navegación y las zonas costeras de la región.

Tren de ciclones: huracán Lowell y Karina

Además, ante este inédito combo meteorológico se desplaza la tormenta tropical Marie , ubicada a pocos cientos de kilómetros de las costas mexicanas. De acuerdo con los reportes más recientes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,

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De acuerdo con los reportes más recientes del NHC, las condiciones ambientales sobre el Pacífico favorecen que Marie continúe absorbiendo energía del océano cálido y evolucione en las próximas horas hacia la categoría de ciclón.

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