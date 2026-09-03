El Niño puede ser el más fuerte en los últimos 40 años según la ONU

El Niño podría ser el más intenso desde que se iniciaron los registros hace cuatro décadas, advirtió este jueves la agencia climática de las Naciones Unidas, mientras que el secretario general alertó de que el mundo se encuentra en la “zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos”.

Este fenómeno meteorológico de origen natural se prevé que alcance una intensidad “muy elevada” en los próximos meses y es casi seguro que persista hasta febrero, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El Niño calienta las temperaturas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial, lo que provoca cambios a escala mundial en los vientos, la presión atmosférica y los patrones de precipitaciones.

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“El Niño” entra en una fase crítica y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad "muy fuerte"

“Si esta trayectoria continúa, podría ser más intenso que cualquier otro registrado desde que comenzamos nuestro seguimiento, es decir, que literalmente superaría las escalas que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas”, declaró a la prensa en Ginebra la directora de la OMM, Celeste Saulo.

El Niño alcanzará su punto álgido hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima se prolongarán hasta bien entrado el año 2027, según la OMM. El calor de los océanos se libera más lentamente a la atmósfera, lo que hace que las temperaturas globales aumenten al año siguiente.

El potente fenómeno de El Niño de 2023-24 contribuyó a que 2024 fuera el año más cálido jamás registrado, y “no debería sorprendernos que se supere este récord”, añadió Saulo.

“El Niño está firmemente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con importantes repercusiones en los patrones de precipitaciones y temperaturas, así como en los riesgos asociados de inundaciones, sequías y calor extremo”, señaló la OMM.

El Niño es un fenómeno climático natural y no está causado por el cambio climático. Pero los científicos prevén que agravará el calor de un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, al tiempo que intensificará los fenómenos meteorológicos extremos.

“El Niño está adquiriendo proporciones gigantescas ante nuestros ojos”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

"La ciencia no dejó lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, las temperaturas siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro de los fenómenos meteorológicos extremos".

“Ahora la carrera se libra entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de adoptar medidas climáticas y proteger a las personas. Debemos ganar esa carrera”.

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Un golpe devastador para las economías

“Este fenómeno de El Niño excepcional… tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y las economías de todo el mundo”, afirmó Saulo.

“Ya estamos siendo testigos de los trastornos y la devastación causados por las sequías y las inundaciones, y prevemos que estos efectos se agraven a medida que El Niño se intensifique”.

Alertó a las autoridades encargadas de la gestión de desastres y a los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y el agua, afirmando que “no hay tiempo que perder” a la hora de prepararse.

“Ya estamos siendo testigos de los trastornos y la devastación causados por las sequías y las inundaciones, y prevemos que estos efectos se agraven a medida que El Niño se intensifique”.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses. Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con condiciones neutras entre ambos.

“Impulsado por unas condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas en todo el Pacífico tropical, se espera que El Niño se intensifique aún más durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad muy fuerte”, señaló la OMM.

La agencia de la ONU clasifica los fenómenos de El Niño como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes, lo que significa que está previsto que alcance el nivel más alto de los cuatro.

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La OMM afirmó que existe una “probabilidad excepcionalmente alta, cercana al 100%”, de que El Niño se mantenga hasta febrero.

El océano Pacífico se calienta

El Niño puede alterar los patrones meteorológicos y climáticos a miles de kilómetros de distancia del Pacífico tropical.

Cada episodio de El Niño es diferente, pero los fenómenos importantes suelen seguir patrones conocidos. Entre ellos se incluyen sequías en algunas zonas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los monzones de la India y cambios en las precipitaciones en todo el trópico.

Para el periodo de septiembre a noviembre, las previsiones de la OMM indican una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal “en casi todas las zonas terrestres”, junto con patrones de precipitaciones que muestran una “respuesta atmosférica pronunciada y clásica al fuerte fenómeno de El Niño en el Pacífico”, según ha señalado la agencia de la ONU encargada del tiempo y el clima.

El índice que mide las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centro-oriental se ha intensificado desde una media de 1,5 °C por encima de lo normal entre mayo y julio.

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Los valores semanales entre finales de julio y mediados de agosto oscilaron entre unos 2,2°C y 2,6°C por encima de la media, lo que indica una intensificación continuada de El Niño. En algunas zonas, las temperaturas oceánicas subsuperficiales superaron en más de 8°C la media durante julio y principios de agosto.

AFP / js / ds