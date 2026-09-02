Los gobiernos de Panamá y El Salvador declararon la emergencia ante los efectos del fenómeno de El Niño, que provoca lluvias intensas y sequías en distintas zonas de Centroamérica.

En Panamá, la falta de precipitaciones ya obligó a reducir el tránsito de buques por el Canal de Panamá, mientras que en El Salvador y Honduras la sequía afecta los cultivos, informó AFP.

El Gobierno panameño explicó que la declaración de emergencia permitirá acelerar los procesos burocráticos y agilizar la respuesta ante las consecuencias económicas y ambientales del fenómeno. Las autoridades advirtieron que El Niño no solo provocará inundaciones, sino que también traerá complicaciones vinculadas con la sequía.

El Niño provoca crisis alimentaria por pérdidas de cosechas en Centroamérica

Según la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz de Calzadilla, el fenómeno provocó en los últimos meses un aumento del 25% de las lluvias en el Caribe y una disminución del 60% de las precipitaciones en el Pacífico.

La falta de agua también afecta al Canal de Panamá, por donde circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial. La vía interoceánica funciona con agua de lluvia almacenada en dos lagos artificiales, por lo que la autoridad del canal anunció que a partir del 3 de septiembre reducirá de 36 a 34 los tránsitos diarios de buques y, 12 días después, a 32.

En El Salvador, Protección Civil declaró la alerta roja, la máxima del país, por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio. La medida permitirá reforzar la vigilancia de las fuentes hídricas y los cultivos, identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica. El país registró además 14 récords de temperatura durante agosto.

La falta de lluvias provocó pérdidas en los cultivos salvadoreños. El Ministerio de Agricultura anunció apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego, mientras que la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estimó que la primera cosecha de granos básicos tendrá una pérdida de alrededor del 20%.

La sequía también afecta a Honduras

Honduras también enfrenta los efectos de la sequía, con pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país. El Gobierno declaró en alerta a casi el 80% del territorio.

El impacto del fenómeno alcanza a toda la región. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estimó que Centroamérica será probablemente una de las zonas más afectadas por el aumento relativo de la inseguridad alimentaria provocado por El Niño.

Además, unos 110 millones de personas desde México hasta el norte de Brasil, incluyendo las costas del Pacífico y el escudo guayanés, experimentaron en julio temperaturas récord.

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El Salvador, Nicaragua y Honduras también batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, una situación que aumentó los temores de hambruna.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental y modifica los patrones globales de vientos y precipitaciones.

LM/ML