El Niño provoca crisis alimentaria por pérdidas de cosechas en Centroamérica

El fenómeno meteorológico de El Niño está provocando una grave crisis alimentaria en el Corredor Seco Centroamericano, que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador. Allí, más de 70.000 hogares dedicados al cultivo de maíz han reportado pérdidas devastadoras en sus cosechas, según un informe de Oxfam citado por Reuters.

El Niño es un fenómeno meteorológico que calienta la superficie del Océano Pacífico y provoca lluvias intensas y sequías en toda América Latina.

Según la FAO, el Corredor Seco Centroamericano es "altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, donde largos periodos largos de sequía son seguidosd de lluvias intensas que afectan fuertemente los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales".

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El 80% de los pequeños productores viven en pobreza, y muchas personas se ven obligadas a migrar. Una evaluación con la ONG Acción contra el Hambre en 58 municipios de la región reveló que la crisis generada por El Niño ha afectado a cerca de 91.000 hogares rurales.

El relevamiento indica que alrededor del 78,6% de los hogares que cultivan maíz perdieron entre el 75% y el 100% de su producción, mientras que el 64,2% de los hogares que conservan reservas de maíz estiman que las existencias durarán tres semanas o menos.

Además, casi dos tercios de los hogares dedicados al cultivo de porotos sufrieron pérdidas de entre el 75% y el 100% de su producción.

En el 89% de las comunidades se citó la sequía como la principal causa de pérdidas de cosechas y más de 23.000 hogares informaron de una reducción en el acceso a su suministro principal de agua.

Ecuador en emergencia por El Niño

Con ese marco, el gobierno de Ecuador declaró la alerta roja en todo su territorio ante la presencia del fenómeno de El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, según la secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos.

La cartera indicó en un comunicado que "declaró Alerta Roja en todo el territorio nacional ante el evento (de) El Niño. La medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas".

Mediante una resolución, dispuso la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia para coordinar acciones como evacuaciones preventivas y protección de la población en sectores con potencial afectación.

El incremento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves, informó AFP. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales. El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

LM/MSS