Shein debutó en Hong Kong con una fuerte caída y los inversores ya cuestionan su futuro

El esperado debut bursátil de Shein Global Holdings Ltd. llega cuando sus años de mayor crecimiento ya quedaron atrás y los aranceles, la presión regulatoria y una competencia cada vez más intensa complican el futuro de la minorista de moda rápida.

"Efecto Shein": crecen los locales vacíos en el AMBA

Las acciones cayeron hasta 10% en las primeras operaciones de su debut en Hong Kong el martes, una débil recepción para una OPI de US$1.700 millones que culminó años de intentos por salir a bolsa. Los títulos cerraron en HK$48,50, prácticamente sin cambios frente al precio de la OPI de HK$48,56. La operación valoró a Shein en una fracción de su máximo como empresa privada, pero los inversores aun así cuestionaron si sus perspectivas de crecimiento justificaban ese precio. El escepticismo fue especialmente evidente poco después de la apertura, cuando las órdenes de venta triplicaban las de compra.

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Shein llega a los mercados públicos después de que la explosiva expansión durante la pandemia de Covid-19 la convirtiera en una potencia mundial de la moda rápida. Ahora enfrenta mayores barreras comerciales tras el fin de la exención de minimis en EE.UU., una competencia más dura y consumidores más cautelosos. Al mismo tiempo, los inversores concentran cada vez más su interés —y las mayores valoraciones— en empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la robótica.

“La caída en la apertura de la OPI no tiene que ver realmente con la ejecución de Shein, sino con el desafortunado momento, ya que se ha visto afectada tanto por los fuertes aranceles como por el fin de la exención de minimis”, dijo Jeremy Tan, director ejecutivo de Tiger Fund Management. “Los inversores han seguido mostrando relativamente más optimismo por las inversiones en IA y robótica, como lo demuestran los sólidos debuts bursátiles recientes”.

La caída inicial de Shein reflejó el menor apetito de los inversores por los minoristas de internet, un sector golpeado por la inflación, las disrupciones comerciales y la cautela de los consumidores en mercados clave como China. La débil recepción también mostró preocupación por la creciente competencia, la incertidumbre regulatoria y un mercado cada vez menos dispuesto a pagar valoraciones elevadas por empresas ajenas al auge de la IA.

La empresa recaudó HK$13.600 millones (US$1.700 millones) en la oferta, que la valoró en poco más de US$26.000 millones, muy por debajo de los US$100.000 millones que llegó a valer. Aun así, sigue siendo una de las mayores compañías de moda que cotizan en bolsa en el mundo. Su competidora sueca Hennes & Mauritz AB está valorada en unos US$30.000 millones.

“Han intentado salir a bolsa varias veces, así que a estas alturas, con inversores y empleados impacientes, probablemente no tienen el lujo de elegir el momento”, dijo Vey-Sern Ling, director gerente de Union Bancaire Privee. “El crecimiento se está desacelerando y las pérdidas aumentan en medio de una fuerte competencia tanto de empresas de comercio electrónico como de moda rápida. Más importante aún, su modelo de negocio sigue viéndose alterado por la evolución de las regulaciones internacionales”.

Desde que alcanzó su máxima valoración, Shein ha enfrentado aranceles más altos, un mayor escrutinio regulatorio y una competencia cada vez más intensa de Temu, de PDD Holdings Inc., y AliExpress, de Alibaba Group Holding Ltd. La OPI valoró a la empresa en más de 15 veces sus ganancias futuras, según cálculos basados en estimaciones de Bloomberg Intelligence. Eso es aproximadamente el doble de las 7,4 veces de PDD y supera las 10,7 veces del índice Hang Seng de Hong Kong.

La salida a bolsa de Shein también coincidió con un fuerte deterioro de su negocio, marcado por una brusca desaceleración del crecimiento y un giro hacia las pérdidas. Un punto de inflexión fue la decisión de EE.UU. de eliminar el año pasado la exención comercial conocida como de minimis, que permitía el ingreso sin aranceles de importaciones por menos de US$800. La Unión Europea hizo lo mismo en julio y estableció un arancel de €3 para artículos de €150 (US$175) o menos, con el objetivo de frenar el auge de las importaciones baratas.

El panorama contrasta con el de la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares dispararon la demanda del comercio electrónico y las ventas de Shein crecieron 250% en 2020.

El crecimiento se desaceleró a medida que Shein ganó escala y se desvaneció el auge de la era del Covid. La empresa perdió US$99 millones en los primeros tres meses de 2026, frente a una ganancia de US$395 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias ya habían caído en 2025 y los ingresos netos crecieron 8% el año pasado, por debajo del objetivo de la empresa y muy lejos del 21% registrado en 2024.

“Los modelos de negocio con márgenes extremadamente bajos, como la moda rápida y barata, tienden a ser particularmente vulnerables a las fricciones comerciales transfronterizas, incluidos los aranceles, las restricciones de oferta y el aumento de las tensiones geopolíticas”, dijo Gerald Gan, director de inversiones de Reed Capital Partners. “Las elevadas valoraciones de entonces se debieron en parte al fuerte aumento del consumo en línea durante la pandemia. En mi opinión, esa fue una ventaja temporal e impulsada en gran medida por el ánimo de los inversores, más que una prima sostenible por crecimiento estructural”.

En 2022, Shein era vista como una formidable fuerza disruptiva de la industria mundial de la moda rápida y estaba valorada en unos US$100.000 millones. Esa valoración se fijó “en un mundo muy diferente”, hacia el final de la pandemia y cuando las exenciones de minimis aún estaban vigentes, según Achim Berg, fundador de la consultora alemana FashionSights y exjefe global de la práctica de indumentaria y lujo de McKinsey & Co.

Mucho ha cambiado desde entonces. Los intentos de Shein por cotizar en Nueva York y Londres fracasaron, y su antiguo modelo es cada vez más difícil de sostener ante el menor crecimiento de las ventas, el deterioro de la rentabilidad y las mayores restricciones a las importaciones baratas que impulsaron su ascenso.

“La mejor oportunidad probablemente habría sido antes de que la eliminación de la exención de minimis realmente cobrara impulso, pero la desaprovecharon”, dijo Sucharita Kodali, analista de Forrester Research, en una entrevista con Bloomberg TV.

Su nueva estrategia, centrada en adquisiciones de marcas y alianzas, también plantea dificultades. Shein compró en mayo la marca estadounidense Everlane por US$80 millones, lo que le permite poner a prueba su cadena de suministro con una marca ya establecida. Sin embargo, EE.UU. está revisando la adquisición por motivos de seguridad nacional.

“La verdadera pregunta es si el extraordinario ascenso de Shein, desde prácticamente cero hasta US$42.000 millones en ingresos, que la situó entre las cinco mayores empresas de moda del mundo por facturación, puede traducirse en un crecimiento rentable en el futuro”, dijo Berg.