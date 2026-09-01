La recaudación de impuestos se alineó con la inflación en agosto

La recaudación de impuestos en agosto sumó $20.508.537 millones, con una variación interanual de 33,5%, en línea con la inflación, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Este mes se registró un alto crecimiento de la recaudación por Derechos de exportación. En este sentido incidió a favor la baja base de comparación, debido a que en junio y principios de julio 2025 se habían adelantado derechos que suelen ingresar en agosto, a causa de la baja de alícuotas transitoria dispuesta por el Decreto 38/2025 que se encontró vigente hasta finales de junio 2025”, señaló el organismo recaudador.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $6.675.409 millones y tuvo una variación interanual de 25,3%. Por su parte, el IVA Impositivo aumentó 29,6%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 15,4%.

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Afectaron negativamente las reafectaciones netas negativas, reflejo de una mayor utilización de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones y una menor cancelación de obligaciones de IVA Impositivo con saldos a favor de otros impuestos. Otro elemento negativo fue las mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior.

El Impuesto a las Ganancias recaudó $4.636.836 millones, que marcó una variación interanual de 45,2%. Incidieron positivamente los mayores anticipos de las sociedades, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025, así como una menor utilización de saldos a favor de Ganancias para el pago de obligaciones en otros impuestos, en relación al año anterior.

Además, se registró un incremento de retenciones impositivas, "atenuado por la actualización de las escalas y las deducciones de Ganancias cuarta categoría en base a la variación del IPC enero–junio 2026, aplicado a las remuneraciones percibidas desde el 1° de julio 2026", señaló ARCA.

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $1.520.865 millones, con un incremento interanual de 21,5%, mientras que los ingresos por Seguridad Social aumentaron 31,9%, alcanzando $4.833.581 millones.

En lo que se refiere al comercio exterior en Derechos de Exportación se obtuvieron $1.015.506 millones con una variación interanual de 155,1%, mientras que por Derechos de Importación y otros ingresaron $620.591 millones con un aumento de 7,7%.

En Bienes Personales, se alcanzaron $137.797 millones con un incremento de 24,8%. Por Impuesto a los Combustibles ingresaron $724.899 millones, que marcó una variación interanual de 50,4%.

Las variaciones en términos reales

De acuerdo Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación en términos reales se mantuvo en el mismo nivel que en agosto de 2025.

“Los tributos que más habrían caído serían los derechos de importación (-19,3%), seguidos por Internos (-18,7%). Los que habrían mostrado crecimiento habrían sido los derechos de exportación (91,1%) y el impuesto a los combustibles (12,7%)”.

Según Argañaraz, el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 6,1% en términos reales respecto a agosto de 2025 (IVA Impositivo -2,9% e IVA Aduanero -13,5%).

La recaudación de impuesto al cheque habría bajado un 9% real interanual, mientras que Ganancias habría subido un 8,8% real interanual y Aportes y contribuciones a la seguridad social habría tenido una baja real interanual del 1,2%.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la recaudación habría descendido un 3,8% real interanual. "Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 2,6%", indicó el presidente del IARAF.

LM