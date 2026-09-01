Suspensión de la UE a la importación de carne brasileña: que efectos tendrá para la Argentina

La decisión de la Unión Europea (UE) de suspender la importación de carne vacuna desde Brasil puede tener efectos positivos para el negocio ganadero de la Argentina, dentro del marco del acuerdo de la comunidad económica con el Mercosur, que también incluye a Uruguay y Paraguay.

La Comisión Europea dispuso dejará de comprar carne proveniente el país vecino. Brasil había quedado fuera de la lista de países que respetan las reglas de la UE sobre el uso intensivo de antibióticos en la industria ganadera. La Comisión Europea reprocha a Brasil no haber aportado garantías suficientes al respecto, por ello tomó la tajante decisión.

Las importaciones de carne bovina brasileña —sin incluir grasas— por parte de la UE pasaron de 87.603 toneladas en 2024 a 119.779 toneladas en 2025.

Ese incremento representa una suba del 36,7% en un solo año, equivalente a unas 32.176 toneladas adicionales, y consolidó a Brasil como uno de los principales proveedores externos de carne vacuna para el mercado europeo.

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La decisión de la UE genera expectativa sobre sus efectos para la industria cárnica argentina. “Los brasileños están usando promotores de crecimiento y eso los ha llevado a a esta situación con los europeos. Nosotros no los usamos, es decir que esta medida no va a tener ningún efecto negativo para las exportaciones de Argentina”, comentó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

“Esta situación generará un aumento de precios en el mercado internacional, lo cual a la Argentina le viene bien en general, ya que venderemos más volumen y con mejor precio. Sacar a Brasil como competidor de la cancha hará bajar los precios en China, por ejemplo, pero nos va a permitir vender con mejores valores en Estados Unidos”, añadió Schiariti.

Por su parte, Fernando Herrera, de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), sostuvo que “el cupo de carne del Mercosur de este año ya está consumido, pero para la negociación estancada entre los cuatro países para ver si hay alguna distribución intra-Mercosur este tema no es menor, porque Brasil tenía un peso importante”.

“Brasil es fuerte en la exportación de carne congelada a la Unión Europea y ahora esos importadores van a tener que buscar de otros orígenes y ahí aparecen Argentina, Paraguay y Uruguay como posibles referentes”, añadió Herrera.

El dirigente de APEA también observa un lado negativo en la situación planteada por la UE: “Hay que estar muy alerta a los requerimientos sanitarios, en este caso de la UE, porque demuestra que no les tiembla el pulso a la hora de de cerrar un mercado cuando ellos entienden que no han cumplido con los requisitos. En este caso es un tema de trazabilidad y antimicrobianos, pero puede haber otros requerimientos”.

Exportaciones argentinas a la UE y el acuerdo con el Mercosur

Entre enero y julio se generaron US$ 5.191 millones por exportaciones argentinas a la UE, un 19% por encima de los US$ 4.365 millones registrados en igual período de 2025 y cerca de un 12,5% por encima del promedio de los últimos diez años. “De esta manera, el valor exportado en 2026 se ubicó como el tercero más alto de los últimos 14 años. Asimismo, se trata del mayor registro desde 2022, consolidando una recuperación luego del piso observado en 2023, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados en 2021 y 2022, en un contexto de elevados precios internacionales”, indica un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.

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Desde la vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la UE, los envíos totalizaron US$ 2.476 millones, un 13,1% más en valor que en igual período del año pasado, representando este el mejor trimestre mayo-julio desde 2022.

Con el acuerdo se abren progresivamente cupos específicos para productos agroindustriales, en muchos de ellos Argentina ya viene mostrando un desempeño notable. En las carnes, Argentina se lleva casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% del cupo de carne congelada.

La carne exportada dentro de la Cuota Hilton pasó de pagar un arancel del 20% a ingresar libre de derechos, así como nuevoscontingentes para carne fresca y congelada con un arancel intra-cuota del 7,5%. Para mayo-diciembre de 2026, el acuerdo contempló 6.050 toneladas de carne fresca y 4.950 toneladas de congelada para el Mercosur.

ML