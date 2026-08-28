Vaca Muerta cambia el mapa de los dólares: las exportaciones de energía ya superan los u$s 9.000 millones

La energía se consolida como uno de los principales motores de generación de dólares de la Argentina. El fuerte crecimiento de la producción de petróleo, impulsado principalmente por Vaca Muerta, comenzó a traducirse en un salto de las exportaciones y en un mayor aporte del sector al superávit comercial.

En julio, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los USD 1.506 millones, un 97,8% más que en el mismo mes de 2025, según datos del ministerio de Economía. Al mismo tiempo, las importaciones energéticas se redujeron, ampliando de manera significativa el saldo favorable del sector.

Detrás de esa mejora aparece un dato productivo que marca un nuevo techo para la industria: la producción argentina de petróleo alcanzó en julio los 916.200 barriles diarios, un 17,2% más que un año atrás y el mayor nivel de la historia.

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El principal responsable fue Vaca Muerta. La formación neuquina produjo 643.100 barriles diarios, con un incremento interanual del 26,4%. De esta manera, más del 70% del petróleo que actualmente se extrae en la Argentina ya proviene de Vaca Muerta.

El crecimiento de los volúmenes disponibles comenzó a modificar también el perfil exportador del país. A medida que aumenta la producción y el abastecimiento interno requiere una proporción menor del total extraído, aparecen mayores excedentes para colocar en el exterior.

El petróleo gana peso entre los principales productos de exportación

Ese proceso permitió que el petróleo crudo se transformara en uno de los productos que más dólares genera para la Argentina y ganara posiciones dentro del ranking de exportaciones.

Durante julio, las ventas externas de aceites crudos alcanzaron USD 1.020 millones, un salto de 144,4% frente al mismo mes del año pasado.

El dato refleja hasta qué punto el incremento de la producción de Vaca Muerta está comenzando a trasladarse a la balanza comercial. Ya no se trata solamente de sustituir importaciones de energía, sino de generar volúmenes suficientes para abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, incrementar las exportaciones.

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En julio, las exportaciones argentinas totales alcanzaron los USD 8.854 millones, con un crecimiento interanual del 14,1%. Dentro de ese resultado, combustibles y energía fue por amplio margen el rubro de mayor expansión, con una suba del 97,8%.

Las manufacturas de origen industrial crecieron 11,2%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 4,9%. Así, la energía comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de una estructura exportadora históricamente dominada por el agro.

Más de u$s 9.000 millones en exportaciones energéticas

La mejora no se limita al último mes. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones energéticas superaron los USD 9.000 millones y el superávit comercial del sector alcanzó los USD 6.853 millones.

El resultado muestra un cambio estructural respecto de años anteriores, cuando la Argentina debía destinar miles de millones de dólares a importar energía, especialmente durante los meses de mayor consumo de gas.

La combinación de una producción creciente de petróleo y gas no convencional, la ampliación de la infraestructura de transporte y una menor necesidad de compras externas permitió revertir progresivamente esa ecuación.

El crecimiento de Vaca Muerta aparece en el centro de esa transformación. Con una producción petrolera que aumenta a tasas superiores al 20% anual y ya concentra siete de cada diez barriles extraídos en el país, la formación neuquina genera volúmenes cada vez mayores para exportación.

El gas también aporta al crecimiento

El desarrollo de la cuenca neuquina también se refleja en la producción de gas natural.

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Durante julio, la producción nacional alcanzó los 158,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que Vaca Muerta aportó 96,5 millones de metros cúbicos por día.

En el caso de la formación neuquina, la producción gasífera creció 5,9% frente a julio de 2025 y ya representa más del 60% del gas producido en la Argentina.

El aumento del petróleo y del gas consolida así a Vaca Muerta como el principal eje de expansión de la industria energética argentina. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción comienza a dejar un efecto cada vez más visible sobre la disponibilidad de divisas.

El próximo salto dependerá de la infraestructura. Los nuevos oleoductos, la ampliación de la capacidad de transporte y los proyectos de exportación de gas natural licuado serán determinantes para transformar una producción creciente en mayores ventas al exterior.

Por ahora, los números de 2026 muestran que ese proceso ya empezó: la Argentina produce más petróleo que nunca, las exportaciones energéticas casi se duplicaron en julio y el sector acumula un superávit cercano a los USD 7.000 millones en apenas siete meses.

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