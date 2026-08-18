Energía y confianza: el nuevo contrato social

Durante años, la comunicación en el sector energético estuvo asociada a un ejercicio casi exclusivamente informativo. Los anuncios de inversiones, los avances de una obra, los resultados de producción o los cambios regulatorios marcaban el ritmo de una agenda que, en gran medida, respondía a las necesidades de la industria. Hoy esa lógica quedó atrás.

La energía dejó de ser un tema exclusivamente técnico para convertirse en una conversación pública. Cada proyecto genera expectativas, preguntas y, muchas veces, tensiones. Ya no alcanza con demostrar que una inversión es rentable o que una obra cumple con los estándares ambientales. Hoy también es necesario explicar por qué es importante, cómo impactará en las personas y de qué manera contribuirá al desarrollo de una comunidad.

La Argentina atraviesa una oportunidad extraordinaria. El potencial de Vaca Muerta, el crecimiento de las energías renovables y la posibilidad de consolidarse como un actor relevante en la transición energética mundial colocan al país en un escenario que pocos imaginaban hace apenas una década. Pero esa oportunidad no depende únicamente del volumen de inversiones ni de la estabilidad regulatoria. También dependerá de la capacidad de construir confianza.

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Y la confianza no se decreta. Se construye.

Peter Thiel apuesta por Vaca Muerta y profundiza su vínculo con la Argentina de Milei

Desde hace años observamos que las organizaciones más exitosas ya no son necesariamente las que más comunican, sino las que logran sostener conversaciones de calidad con todos sus grupos de interés. La diferencia parece sutil, pero es profunda. Comunicar implica emitir mensajes. Conversar implica escuchar, comprender expectativas, gestionar diferencias y construir acuerdos.

Ese cambio de paradigma atraviesa de lleno al sector energético.

Las comunidades quieren participar antes de que comiencen los proyectos. Los gobiernos demandan mayor transparencia. Los inversores analizan cada vez más variables vinculadas con la sostenibilidad y la gobernanza. Los colaboradores esperan trabajar en organizaciones coherentes con sus valores. Los medios buscan información clara y verificable. Y la ciudadanía exige explicaciones sobre decisiones que impactan en su vida cotidiana.

En ese contexto, la comunicación deja de ser un área de soporte para convertirse en una herramienta de gestión.

Uno de los grandes desafíos será traducir la complejidad. La transición energética incorporó conceptos que forman parte del lenguaje cotidiano de la industria, pero que todavía resultan lejanos para gran parte de la sociedad: descarbonización, hidrógeno, captura de carbono, almacenamiento energético, inteligencia artificial aplicada a redes eléctricas o electrificación. Si las personas no comprenden esos procesos, difícilmente puedan involucrarse en una conversación informada.

La tarea de comunicar consiste precisamente en tender ese puente entre el conocimiento técnico y la comprensión social.

Existe además otro aspecto que merece especial atención. La velocidad con la que hoy circula la información modificó completamente la gestión de la reputación. Una preocupación local puede convertirse en un tema nacional en pocas horas. Una imagen fuera de contexto puede instalar una percepción difícil de revertir. La respuesta ya no puede ser únicamente reactiva. Las organizaciones necesitan desarrollar capacidades permanentes de escucha, monitoreo y diálogo.

Esto exige que la comunicación participe desde el inicio de las decisiones estratégicas y no solamente cuando llega el momento de difundirlas. Porque la reputación no se construye con discursos; se construye con decisiones consistentes.

En la Argentina, donde el desarrollo energético aparece como una de las grandes oportunidades para impulsar el crecimiento económico, esta mirada adquiere todavía mayor relevancia. Vaca Muerta puede transformar la matriz productiva del país, generar empleo, atraer inversiones y fortalecer las exportaciones. Pero ninguna transformación de esa magnitud será sostenible si no logra construir legitimidad social.

Las empresas que comprendan esta realidad tendrán una ventaja competitiva. Porque la licencia social para operar ya no depende únicamente del cumplimiento normativo.

Depende, cada vez más, de la calidad del vínculo que una organización construye con su entorno.

La comunicación estratégica tiene, entonces, una responsabilidad que excede ampliamente la difusión de noticias. Debe anticipar escenarios, interpretar demandas sociales, generar espacios de diálogo y ayudar a construir consensos duraderos. Debe convertirse en una aliada del negocio y, al mismo tiempo, en un puente con la sociedad.

La energía será uno de los motores del crecimiento argentino en los próximos años. Pero para que ese desarrollo alcance todo su potencial hará falta algo más que recursos naturales, infraestructura o tecnología. Hará falta confianza.

Y esa confianza, lejos de improvisarse, se construye todos los días. Con coherencia, con escucha y con la convicción de que comunicar ya no significa solamente contar lo que hacemos, sino demostrar, con hechos, que el desarrollo económico y el desarrollo social pueden avanzar juntos.

* Presidenta de Ágora Argentina; ex directora de ENEL