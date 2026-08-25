RDC: la guerra y la crisis energética empujan al Reino Unido a reconsiderar petróleo, gas y energía nuclear

La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán vuelve a poner en el centro del debate la explotación de petróleo, gas y energía nuclear. En ese contexto, Enrique Zattara, durante Ronda de Corresponsales por +Perfil, analizó la situación del Reino Unido y la controversia por nuevos proyectos de extracción en el Mar del Norte.

Enrique Zattara explicó que el escenario geopolítico puede favorecer un regreso a políticas de mayor explotación de combustibles fósiles: “Lo principal que estamos viendo en esta situación geopolítica actual es el encarecimiento y el previsible encarecimiento”.

El conflicto en Medio Oriente desincentiva la menor explotación de petróleo y gas

Según desarrolló, la falta de una solución cercana al conflicto con Irán genera incentivos para sostener fuentes de energía que hasta hace poco estaban siendo cuestionadas. “En momentos en que las políticas con respecto a la energía y sobre todo a los combustibles fósiles en casi todo el mundo estaban tomando un auge importante, un desarrollo progresivamente hacia la menor explotación”, planteó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, señaló que los conflictos también pueden servir como argumento para mantener activa infraestructura energética que estaba próxima a ser cerrada: “Esto da la excusa de alguna manera o la justificación, vamos a decirlo así, para pensar en reflotar, en mantener y reflotar, de hecho, muchas plantas nucleares que estaban a punto de ser cerradas”.

El foco de la discusión está puesto especialmente en las plataformas petrolíferas y gasíferas del Mar del Norte, donde existen proyectos de nuevas explotaciones en zonas como Rosebank y Jackdaw. “En el Mar del Norte existen una cantidad muy importante de plataformas petrolíferas y gasíferas que abastecen una parte importante del mercado”, explicó Zattara en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Y agregó que el gobierno anterior ya había autorizado nuevas explotaciones: “Se había autorizado la explotación de nuevas plataformas, de nuevos recursos, de nuevas explotaciones en las zonas de Rosebank y Jackdaw”.

Cuál es el beneficio económico para el Reino Unido

Uno de los argumentos centrales para defender estos proyectos es el beneficio económico para el Estado británico. Sin embargo, destacó que nuevos cálculos ponen en duda esa rentabilidad cuando se incorporan los costos ambientales: “Esas cerca de 30 millones de libras iban a ser el beneficio para el Estado, la inversión que iba a tener que hacer el Estado para combatir los productos, para combatir los efectos de esas explotaciones y su efecto en el clima, podían llegar tranquilamente a los 300 mil millones de libras”.

El periodista remarcó que existe una oposición creciente dentro de la sociedad y del propio ámbito político británico: “Hay una gran cantidad de instituciones dentro de la sociedad que se oponen a que se continúe autorizando la explotación de eso”.