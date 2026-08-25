En RDC analizaron la Conferencia Iberoamericana y el desafío de Brasil ante Donald Trump

Brasil y México quedaron en el centro de la estrategia comercial de Donald Trump, aunque el tamaño de sus mercados también limita el margen de presión de Washington. En este contexto, Brasil se prepara para iniciar nuevas negociaciones con Estados Unidos para revisar las sanciones comerciales aplicadas durante los últimos meses.

El escenario fue analizado en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, donde se abordaron además las perspectivas de la Conferencia Iberoamericana que se realizará en Brasil. El encuentro aparece como una oportunidad para reforzar la coordinación entre los países latinoamericanos y avanzar hacia una mayor autonomía regional frente a la política exterior estadounidense.

Brasil busca recomponer el vínculo comercial con Estados Unidos

El cambio de escenario comenzó después de la conversación que Lula da Silva mantuvo con Trump durante el último fin de semana. A partir de ese contacto, Washington dispuso iniciar un proceso de negociación que contempla la conformación de equipos para revisar las medidas comerciales aplicadas contra Brasil.

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Uno de los principales puntos de conflicto son los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos. El impacto efectivo es mayor porque la medida se aplica sobre otros aranceles que ya existían, lo que terminó afectando las exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense.

La situación también modificó el peso de Estados Unidos dentro del intercambio comercial de Brasil. La relación bilateral perdió relevancia frente a otros socios, en un contexto en el que Brasil cuenta con un mercado interno de más de 200 millones de habitantes y es una de las principales economías de la región.

El tamaño de Brasil y México limita la presión de Trump

El tamaño de sus economías genera una particularidad en la estrategia estadounidense. Tanto Brasil como México representan mercados importantes no solamente para sus propios países, sino también para empresas estadounidenses que tienen intereses comerciales en la región.

Por eso, la presión de Washington también puede generar costos para Estados Unidos. La situación fue caracterizada durante el programa como una dinámica en la que los dos países están "en la mira de Trump", pero al mismo tiempo tienen un peso económico que dificulta una política de confrontación sin consecuencias.

El futuro de las negociaciones dependerá, en buena medida, de cuánto se mantenga este nuevo giro de la administración estadounidense. La política de Trump fue señalada durante el segmento por sus cambios frecuentes de posición en distintos conflictos y negociaciones internacionales.

El iberoamericanismo como apuesta por mayor autonomía

En paralelo a la disputa comercial, Brasil será sede de una nueva Conferencia Iberoamericana, que reúne a países de habla española y portuguesa. El encuentro puede adquirir una relevancia particular en un escenario marcado por las tensiones entre Washington y distintos gobiernos latinoamericanos.

La iniciativa apunta a recuperar un espacio de coordinación entre Sudamérica, América Latina y España, con la posibilidad de fortalecer posiciones comunes frente a un contexto internacional dominado por la política exterior de Estados Unidos.