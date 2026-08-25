RDC: Haití vuelve a quedar al borde del abismo tras un ataque de pandillas que dejó al menos 40 muertos

Haití volvió a quedar expuesto ante una nueva escalada de violencia de las pandillas: un ataque contra una iglesia que albergaba personas desplazadas dejó al menos 40 muertos, además de heridos, secuestrados y desaparecidos. El episodio ocurrió en una localidad cercana a Puerto Príncipe y volvió a poner en primer plano la profunda crisis que atraviesa el país.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell señaló que la situación se agrava por la decisión de Washington de enviar nuevamente a Haití a más de 300.000 personas que perdieron el estatus especial que les permitía permanecer en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, el análisis del segmento puso el foco en décadas de dificultades para consolidar instituciones capaces de garantizar seguridad y estabilidad.

La violencia de las pandillas vuelve a golpear a Haití

El ataque registrado en las inmediaciones de Puerto Príncipe se suma a una situación de inseguridad que se mantiene como uno de los principales problemas del país. Jorge Elías remarcó la gravedad del episodio y cuestionó que Haití haya atravesado numerosos gobiernos y cambios políticos sin lograr una mejora sostenida.

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Powell, por su parte, vinculó la crisis actual con la situación migratoria y explicó que Estados Unidos está enviando de regreso a más de 300.000 haitianos que habían perdido el estatus especial obtenido luego de situaciones como el terremoto que devastó al país.

El corresponsal estadounidense también recordó que durante la administración de Bill Clinton hubo esfuerzos de Washington para fortalecer las instituciones haitianas, además de asistencia económica y participación de la ONU. Sin embargo, sostuvo que esas iniciativas no lograron generar instituciones sólidas capaces de sacar al país de la crisis.

El terremoto de 2010 y la pobreza extrema

La corresponsal de Brasil Eleonora Gosman recordó su experiencia en Haití durante el terremoto de 2010, al que llegó para cubrir la tragedia desde Caracas. Describió un escenario de destrucción extrema, con cadáveres entre los escombros y una situación hospitalaria que calificó como particularmente impactante.

Gosman también recordó que durante aquella crisis recibió testimonios sobre el traslado de niños y las sospechas de que podían ser utilizados para distintos fines, entre ellos la explotación sexual y la extracción de órganos. El relato se produjo al reconstruir las condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la población haitiana tras el terremoto.

Elías agregó que Puerto Príncipe mantiene una situación de infraestructura muy precaria y señaló que la zona donde se concentran las embajadas constituye una excepción dentro de la capital. Según su descripción, buena parte del resto de la ciudad presenta calles sin pavimentar y una pobreza visible.

La debilidad institucional y la crisis migratoria

El análisis también apuntó a la dificultad histórica para consolidar un Estado capaz de garantizar seguridad y servicios básicos. Powell destacó que los distintos esfuerzos internacionales no consiguieron generar instituciones suficientemente fuertes para que Haití pudiera superar sus problemas estructurales.

La nueva presión migratoria agrega otro factor de incertidumbre. El regreso de cientos de miles de personas desde Estados Unidos se produce mientras las pandillas mantienen una fuerte presencia territorial y el Estado enfrenta dificultades para contener la violencia.