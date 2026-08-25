RDC: una nueva tormenta en España anticipa el temor por la “gota fría” en el Mediterráneo

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó que una violenta tormenta registrada en Tarragona encendió las alertas en España ante la posibilidad de una temporada complicada de fenómenos meteorológicos extremos durante el otoño.

Según Marcelo Molina, el fenómeno ocurrido en Cataluña fue particularmente intenso: “Se nubló y se desató una tormenta absolutamente brutal sobre Tarragona, en Cataluña”. El temporal dejó 30 heridos, dos de ellos en estado crítico, además de importantes daños materiales.

Cuánta agua cayó en Tarragona

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de agua caída en un período muy breve. “Para que tengamos una idea, por ejemplo, en un metro cuadrado de agua, la medición dio que cayeron el equivalente a 34 litros y eso ocurrió durante media hora”, explicó. Y agregó: “Esa cantidad de agua normalmente cae durante un mes en Tarragona. Bueno, cayó en media hora”.

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El granizo, de casi cinco centímetros, provocó además numerosas consecuencias. “Hay centenares de palomas muertas que murieron a consecuencia del granizo, granizo de casi 5 centímetros”, señaló. Las imágenes también mostraron calles inundadas, árboles caídos, vehículos arrastrados y problemas en el transporte ferroviario.

Molina explicó que la denominada “gota fría” se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo. En este caso, el factor determinante es la elevada temperatura del Mediterráneo: “O sea, es muy alta la temperatura del agua del Mediterráneo”.

Asimismo, detalló que esta combinación “provoca estas tormentas de un desarrollo vertical muy fuerte, con lluvias muy intensas, tormentas muy severas, mucha agua de golpe”.

Se estima una temporada muy complicada para la zona costera del Mediterráneo

Aunque el episodio de Tarragona todavía no puede calificarse como una gota fría, advirtió que puede funcionar como señal de lo que podría ocurrir en los próximos meses: “Pero bueno, ayer no llegó a ser una gota fría, como se llama, pero es un anticipo de lo que puede pasar y preanuncia una temporada muy complicada en toda la zona costera del Mediterráneo”.

El temor también está relacionado con el desastre ocurrido en Valencia, que dejó numerosas víctimas. “Lo peor es que el otro día se supo que las obras que tenían que hacerse, las obras hidráulicas que se están haciendo, todavía no están terminadas y están un poco más de la mitad”, sostuvo el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Además, explicó que la acumulación de agua puede generar nuevas inundaciones en zonas vulnerables: “Claro, el agua, si esa limpieza no se hace, si no se despeja, si no se canaliza bien toda esa agua, lo que ocurre es, un tagua de golpe genera estas riadas que arrasa con todo”.