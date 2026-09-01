Wells Fargo adoptó una postura cautelosa frente a las acciones de EE.UU.

Wells Fargo & Co. se convirtió en el segundo banco esta semana en adoptar una postura cautelosa sobre las acciones estadounidenses, justo cuando el mercado entra en septiembre, históricamente el peor mes para la renta variable, y las próximas elecciones de mitad de mandato aumentan la incertidumbre sobre las inversiones en inteligencia artificial.

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Los analistas del banco, encabezados por Ohsung Kwon, estratega jefe de acciones de la firma, advierten de una “cautela generalizada” de cara a septiembre, ante las crecientes dudas de los inversionistas sobre la sostenibilidad del auge de la inversión en IA. El equipo espera que las preocupaciones por el gasto de capital en infraestructura de IA alcancen su punto máximo, aunque señala que su indicador de optimismo sigue siendo más positivo que negativo tras las ventas de mediados de agosto.

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El equipo de Kwon no fue el único que adoptó esta semana una perspectiva más prudente sobre las acciones de EE.UU. La mesa de operaciones de JPMorgan Chase & Co., encabezada por Andrew Tyler, director global de inteligencia de mercados, cambió el lunes a una visión “tácticamente cautelosa” sobre la renta variable para las próximas semanas, después de que comentarios restrictivos del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, llevaran a los mercados a aumentar sus apuestas a incrementos de las tasas de interés este año.

Aunque el S&P 500 desafió esa tendencia estacional en los últimos dos años, el índice ha perdido en promedio 0,8% en septiembre durante las últimas tres décadas, según datos recopilados por Bloomberg.

A los analistas de Wells Fargo les preocupa el riesgo de una inversión excesiva en IA y la posibilidad de que aumenten las moratorias a nuevos centros de datos a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

“La demanda de IA seguirá acelerándose, pero la economía y el capital serán las limitantes”, escribió Kwon en una nota a clientes el martes. “Vemos el riesgo de que el ciclo de gasto de capital en IA entre en su etapa final en 2027, a menos que la economía se acelere lo suficiente como para justificar nuevas inversiones. Se espera que la tasa de crecimiento alcance su punto máximo el próximo trimestre”.

Las acciones de semiconductores, como Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. e Intel Corp., y las de las Siete Magníficas, entre ellas Amazon.com Inc. y Tesla Inc., caían el martes y tenían un desempeño inferior al del mercado en general.

El índice de semiconductores de Filadelfia caía 2,2% a las 12:27 p.m., hora de Nueva York, tras tocar su nivel intradía más bajo desde el 3 de agosto. El indicador ha tenido dificultades para recuperar las pérdidas de las ventas de mediados de junio y julio, una señal de alerta para los estrategas técnicos.

La presentación del formulario S-1 de Anthropic PBC para su próxima oferta pública inicial será “el catalizador más importante a corto plazo”, dijo Kwon. El estratega recomienda favorecer las acciones de calidad frente a las de mayor beta y el software frente a los semiconductores, salvo que las cifras de Anthropic sean lo suficientemente sólidas como para validar las inversiones en IA y justificar la estrategia contraria.

A más largo plazo, Kwon estima que la producción bruta vinculada a la IA deberá alcanzar US$1,4 billones en 2028 y US$2,2 billones en 2029 para justificar los enormes planes de inversión. A su vez, los analistas prevén que cobren impulso las moratorias a nuevos centros de datos, con más pausas previstas de cara a las elecciones de mitad de mandato.