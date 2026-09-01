La economía de Chile registró su mayor caída mensual desde 2022

La economía de Chile se contrajo mucho más de lo esperado en julio, ya que las fuertes tormentas paralizaron temporalmente algunas operaciones mineras, según el principal indicador mensual de actividad del banco central.

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El índice Imacec, un referente del producto interior bruto, cayó un 1,7% frente a junio, más que todas las estimaciones en una encuesta de Bloomberg a economistas cuya proyección mediana era de -0,6%. Fue la mayor caída mensual desde 2022. La economía cedió un 1,5% con respecto al mismo periodo de 2025, según informó el banco central el martes.

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El informe del banco central es la señal más clara hasta el momento de que el malestar económico de Chile se extendió hasta el segundo semestre de 2026, tras un pésimo primer trimestre del año. El presidente, José Antonio Kast, tomó posesión del cargo el 11 de marzo con la promesa de impulsar rápidamente el crecimiento y, a finales de julio, el Congreso aprobó definitivamente algunas de las propuestas más importantes de su administración, como recortes de impuestos corporativos y garantías de inversión. Sin embargo, el mercado laboral sigue débil y las inclemencias del tiempo han afectado la actividad en muchos sectores.

Según el banco central, la minería cayó un 9,4% en julio con respecto al mes anterior, mientras que el comercio bajó un 1,4% y los servicios un 1,1%.

La producción de cobre de Chile en julio bajó un 9,8% frente a junio y un 9,4% frente al mismo período de 2025, informó el lunes la agencia nacional de estadísticas. Los resultados interanuales para la producción industrial, la producción manufacturera y las ventas minoristas en julio registraron peores resultados de lo esperado por los economistas encuestados por Bloomberg.

Pese a una inflación anual que supera la meta del 3% y al conflicto con Irán que mantiene la volatilidad en los precios, se prevé que el Banco Central de Chile mantenga su tasa de interés en el 4,5% en su reunión del 8 de septiembre.