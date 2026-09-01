Se enfría la economía de Brasil mientras Lula se mantiene en carrera por un cuarto mandato

La economía de Brasil registró una modesta expansión en el segundo trimestre tras un comienzo de año más sólido, ya que las altas tasas de interés lastraron el crecimiento de cara a las elecciones presidenciales.

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Los datos oficiales publicados el martes mostraron que el producto interno bruto se expandió un 0,5% en el período de abril a junio, en comparación con el trimestre anterior, ligeramente por encima de la estimación mediana del 0,4% en una encuesta de Bloomberg a economistas. En el año, la economía ha crecido un 2%.

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La desaceleración resalta el creciente desafío que enfrenta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de mantener el impulso económico mientras busca un cuarto mandato. Si bien el apoyo fiscal aumentó antes de la votación de octubre, los consumidores y las empresas se ven afectados por la tasa de referencia Selic, que aún se sitúa en el 14%.

El estímulo de Lula ha ayudado a amortiguar a los hogares frente a precios de la energía más altos causados por el conflicto en Medio Oriente, mientras impulsa sus posibilidades de reelección. Sin embargo, las presiones inflacionarias resultantes están contrarrestando el efecto de una política monetaria restrictiva e inquietando a los inversionistas que temen que las cuentas públicas se debiliten aún más si gana.

Las encuestas recientes muestran que Lula tiene ventaja sobre su principal rival, Flávio Bolsonaro, aunque la carrera es cada vez más reñida.

Condiciones financieras difíciles y crecientes señales de menor actividad, incluido un enfriamiento del mercado laboral sugieren que la economía podría perder aún más impulso en los meses posteriores a las elecciones.