ARCA simplifica la importación de maquinaria usada: cómo será el nuevo trámite y desde cuándo rige

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una nueva simplificación para las empresas que importan maquinaria usada destinada a procesos productivos. El organismo incorporó nuevos trámites a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y automatizó parte de la gestión y el control de la documentación exigida.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5892/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir dentro de diez días hábiles.

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El cambio alcanza específicamente al Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, una herramienta utilizada por empresas que incorporan equipamiento productivo proveniente del exterior.

Qué cambia para importar maquinaria usada

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, tanto la resolución aprobatoria como la Constancia de Expediente en Trámite (CET) correspondiente a las autorizaciones para importar bienes comprendidos en este régimen pasarán a gestionarse a través de la VUCEA.

La documentación será remitida electrónicamente a la Dirección General de Aduanas (DGA) y su validación se realizará de manera automática mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).

De esta manera, las empresas deberán declarar tanto la resolución aprobatoria como la CET al momento de oficializar la solicitud de destinación definitiva de importación para consumo.

El objetivo es reducir intervenciones manuales y evitar la presentación repetida de documentación entre distintos organismos que participan del proceso.

Menos trámites para las empresas

Desde ARCA señalaron que la modificación busca acelerar los procedimientos vinculados al comercio exterior y disminuir los costos administrativos asociados a la importación de bienes de capital usados.

La incorporación de estos trámites a la ventanilla única también apunta a mejorar el intercambio de información entre Aduana y los distintos organismos que intervienen en las autorizaciones, con controles que pasarán a realizarse de manera integrada y digital.

La decisión se inscribe en el proceso de digitalización y simplificación de los trámites aduaneros, con el objetivo de reducir la carga burocrática sobre las empresas y facilitar la incorporación de equipamiento destinado a actividades productivas.

Para el Gobierno, la agilización de este tipo de operaciones busca además favorecer nuevas inversiones, especialmente en aquellos sectores que recurren a líneas de producción usadas para ampliar capacidad, renovar equipamiento o poner en marcha nuevos proyectos.