El Gobierno flexibilizó la importación de maquinaria usada, sin embargo, “hay un 60% de máquinas paradas en Argentina”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y evaluó que el Gobierno flexibilizó el régimen para importar maquinaria usada destinada a líneas de producción, una medida que abrió el debate sobre la competitividad industrial, el rol de la tecnología y el impacto sobre los fabricantes locales.

Ariel Maciel detalló que, “a través del decreto 483 que se conoció en el día de hoy, que surgió desde el Gobierno Nacional, más específicamente desde el sector del área de producción, se conoció que se adecuaron las condiciones para el régimen de importación de líneas de producción usada”.

Cuáles son los beneficios para quienes incorporen maquinaria usada

Según explicó, las nuevas condiciones establecen beneficios para quienes incorporen equipamiento usado. “Todos aquellos bienes usados que van a ser importados en términos de máquina solamente pagarán el 25% de las agraciones correspondientes”, señaló, y agregó que también “les eliminan el pago de la tasa de comprobación de destino, que era un 2%, la tasa de estadísticas”.

Además, Maciel destacó que, “ahora vas a poder tener una máquina hasta 30 años de antigüedad de uso en otra parte del mundo”, junto con cambios en los procedimientos para agilizar la llegada del equipamiento.

La influencia de Estados Unidos en esta medida

Sobre el vínculo con Estados Unidos, aclaró que, “en términos comerciales, no está señalado que hay un beneficio para comprarle a productores estadounidenses”, aunque consideró que, “el acuerdo comercial con los Estados Unidos te genera otros beneficios en esa compra, por lo tanto se compra a Estados Unidos mejor”.

El entrevistado también puso el foco en la antigüedad de las máquinas y la competencia internacional: “Tiene que ser una máquina construida desde el 2000 para acá”. Y remarcó que, “la competitividad está vinculada con la producción nueva de productores justamente chinos y no con usados”.

Luego, manifestó que el desafío central está en la situación actual de la industria argentina. “Entre el 50 y el 60% de máquinas paradas en este momento en la Argentina”, sostuvo, al referirse a la baja actividad productiva.