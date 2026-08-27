Crece la importación de tractores chinos: “Dentro de poco, uno de cada cinco tractores importados van a ser de origen chino”

La importación de tractores chinos se convirtió en uno de los fenómenos que más atención genera dentro del mercado de maquinaria agrícola argentino. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y consultor en agronegocios, quien analizó el avance de las marcas asiáticas y advirtió por sus efectos sobre la industria nacional.

“Me parece que en el sector agro está pasando lo mismo con el tema de la maquinaria agrícola”, explicó Javier Preciado Patiño al comparar el fenómeno con el avance de los autos chinos en las calles.

La capacidad tecnológica de China se encuentra en un momento clave

Según detalló, el crecimiento está relacionado con la capacidad productiva y tecnológica de China: “Imaginate la potencia que tiene China con 1.400 millones de personas, con un sistema de robotización de la fábrica donde ya prácticamente no ves a una persona, con una inversión en tecnología y desarrollo infernal”.

Patiño señaló que las marcas chinas comenzaron a competir con fabricantes tradicionales con una diferencia de precios significativa. “Estamos hablando de que si uno de 170 o 180 caballos de fuerza cuesta 130.000 dólares, la versión china está entre 90 y 100”, afirmó.

El salto de las importaciones también fue considerable: “Pasamos de unos 12 millones en 2023 en tractores importados, a 20 millones en 2024, a 80 millones el año pasado, y este año vamos para un número similar, 80 millones de dólares en tractores importados”.

Preocupación por el aumento de las importaciones en la maquinaría agrícola

Uno de los datos que más destacó el entrevistado fue el avance en los equipos de mayor potencia. “China tenía una participación de 5%, y hoy tiene una participación ya de 17%, o sea, prácticamente dentro de poco, uno de cada cinco tractores que vos veas importados van a ser de origen chino”, planteó.

Luego, manifestó que el crecimiento de estas importaciones representa un desafío directo para los fabricantes argentinos. “¿A quién le pega esto? Y le pega básicamente a las fábricas nacionales”, sostuvo. Y agregó: “Entonces, me parece que el sector metalmecánico argentino ahí tiene un problema importante”.