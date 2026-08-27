Daniel Sticco sobre el FGS de ANSES: “Busca incentivar el ahorro a largo plazo y facilitar el financiamiento a largo plazo”

El economista, Daniel Sticco, analizó para Canal E que el nuevo programa de créditos hipotecarios anunciado por el Gobierno busca utilizar hasta el 2% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para generar fondeo de largo plazo para los bancos.

“Claramente, esta es una iniciativa que va en línea con lo que había anticipado el Ministro, de buscar formas para incentivar, por un lado, el ahorro a largo plazo y, consecuentemente, facilitar el financiamiento a largo plazo”, sostuvo.

Cuál es el objetivo del mecanismo

Según explicó, el mecanismo permitirá que los bancos obtengan depósitos a plazos más extensos para destinarlos a préstamos hipotecarios. “De esa manera los bancos pueden obtener depósitos a largo plazo y al mismo tiempo tener fondeo para dar préstamos a largo plazo”, afirmó.

Sticco remarcó que los fondos no podrán utilizarse libremente por las entidades financieras: “Los bancos tienen la obligación de exclusivamente destinar esos fondos que obtienen para financiar la compra, construcción o refacción de la primera vivienda del solicitante”.

El programa contempla licitaciones semanales. “Está previsto que empiece la semana que viene, va a estar la primera licitación del FGS de ofrecerle a los bancos hasta 200.000 millones de pesos por semana”, detalló.

Para el economista, el objetivo de fondo es fomentar el ahorro de largo plazo: “Que la sociedad se anime a ahorrar a largo plazo y entonces ahí sí va a poder crecer en forma importante el crédito hipotecario para corregir este déficit habitacional”.

Las dificultades de acceder a la vivienda propia

Uno de los principales obstáculos continúa siendo la relación entre los ingresos y el precio de las propiedades. “Hoy el salario promedio de la economía del trabajador asalariado registrado, o sea que está en la formalidad, es de unos 2 millones de pesos brutos”, explicó.

En ese escenario, dos integrantes de una familia podrían calificar para un crédito de entre USD 80.000 y USD 100.000. Sin embargo, Sticco advirtió: “Hoy las propiedades, un departamento de 2 ambientes, difícilmente se encuentre por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires por debajo de 150, 200.000 dólares”.