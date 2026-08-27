Federico González dijo que de cara a las elecciones, “el principal problema del gobierno es el gobierno”

El analista político, Federico González, pasó por Canal E y se refirió a que la interna dentro del gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro del debate tras los movimientos en el área de comunicación y los cruces entre distintos sectores del oficialismo.

“Yo lo que pienso es que este es un gobierno que está atravesando por una implosión anárquica organizacional”, afirmó Federico González. En esa línea, sostuvo: “Cuando se rompe la cadena del liderazgo, cuando no hay un liderazgo claro, yo creo que no hay un liderazgo claro porque hay dos socios del poder”.

Los buenos momentos del Gobierno y la fluidez del "triangulo de hierro"

Según desarrolló, mientras existió coordinación entre los principales integrantes del denominado “triángulo de hierro”, el funcionamiento del Gobierno era diferente. “Mientras ellos tenían armonía en las épocas del triángulo de hierro, que la tercera parte era Santiago Caputo, y bueno, como se dice así coloquialmente, la cosa fluía”, explicó.

Sin embargo, González consideró que actualmente “hay discordia en el poder” y que, como consecuencia, “no hay un rumbo claro”. Luego, manifestó que las contradicciones internas son una consecuencia directa de esa situación: “Se dicen y se desdicen que cada otro de los actores, como Santiago Caputo, es una prenda en disputa”.

Al referirse al rol de los voceros oficiales, fue crítico con la gestión comunicacional. “Era bueno como vocero, era un vocero profesional”, dijo sobre el anterior portavoz, Manuel Adorni, aunque aclaró que, “el vocero actual es un poco chapucero, ya empezó a ser malo”.

Cuál es el problema del gobierno de Javier Milei

De cara al proceso electoral de 2027, el analista político señaló que el Gobierno enfrenta un adversario que no puede controlar: “Yo diría que el principal problema del gobierno es el gobierno, está adentro, el problema está adentro”.

Pero amplió su diagnóstico: “Entonces yo creo que el peor enemigo del gobierno es la realidad”. Y agregó: “La realidad que todos los días habla, esa no necesita vocero, esa habla por los efectos que produce”.