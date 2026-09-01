El campo liquidó US$ 2.750 millones en agosto: cayó frente a julio pero dio un salto importante respecto al 2025

El sector agroexportador liquidó US$ 2.750 millones durante agosto, un monto que representó una caída del 6% frente a julio, según informó este martes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) junto con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Con ese resultado, el ingreso de divisas del sector acumuló US$ 19.047 millones entre enero y agosto de 2026, cifra que se ubicó 12% por debajo de la registrada en el mismo período del año pasado.

La comparación interanual del último mes, sin embargo, mostró una dinámica diferente. De acuerdo con las entidades que agrupan a las principales compañías aceiteras y cerealeras del país, la liquidación de agosto fue 33% superior a la de agosto de 2025.

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El dato vuelve a poner el foco sobre una de las principales fuentes de oferta de dólares para el mercado cambiario argentino.

CIARA y CEC representan, en conjunto, aproximadamente el 48% de las exportaciones del país, por lo que el ritmo de liquidación del complejo agroindustrial resulta una variable relevante para el flujo de divisas de la economía.

El maíz impulsó los embarques

Desde las entidades explicaron que agosto estuvo caracterizado por un incremento de los embarques de maíz, favorecido por una buena cosecha y por una mayor intensidad en las ventas de los productores hacia el sector exportador.

Ese movimiento ayudó a sostener el ingreso de dólares durante el mes, aunque no alcanzó para superar el nivel registrado en julio.

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CIARA-CEC señalaron además que 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola “normal”, a partir de la ausencia de esquemas temporales que alteren las decisiones comerciales de los productores y exportadores.

En años anteriores, medidas transitorias vinculadas al tipo de cambio o modificaciones impositivas habían generado fuertes concentraciones de ventas y liquidaciones en determinados períodos. En este caso, las entidades destacan que el flujo de divisas responde en mayor medida al calendario habitual de comercialización y exportación de la cosecha.

Una liquidación más pareja, pero por debajo de 2025

El balance de los primeros ocho meses muestra así dos velocidades. Por un lado, agosto registró una recuperación significativa frente al mismo mes del año pasado, con una suba del 33%. Por otro, el acumulado de US$ 19.047 millones todavía se mantiene 12% por debajo de los primeros ocho meses de 2025.

La evolución de los próximos meses estará condicionada por el volumen pendiente de comercialización de la cosecha, los precios internacionales de los granos y el ritmo de los embarques, en momentos en que el aporte de dólares del agro continúa siendo clave para el mercado cambiario y las reservas.

El campo acelera tareas ante la llegada de un año Niño

El escenario climático empieza a ganar peso en la planificación de la campaña. La perspectiva de un evento Niño de intensidad fuerte, con mayor disponibilidad de agua pero también con riesgo de excesos hídricos y episodios de altas temperaturas, está llevando a los productores a ajustar calendarios y estrategias. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta para septiembre, octubre y noviembre lluvias por encima de los valores habituales en buena parte del norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y sectores del noreste patagónico, mientras que en otras zonas productivas se esperan registros entre normales y superiores a lo normal.

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Ese pronóstico ya tiene efectos concretos sobre las decisiones de siembra. Uno de los casos más visibles es el maíz, donde los productores buscaron adelantar las labores para aprovechar las condiciones disponibles y reducir la exposición a eventuales complicaciones más adelante.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la implantación ya cubre cerca del 3% del área prevista, un avance excepcionalmente temprano que no se registraba, al menos, en las últimas cinco campañas.

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