ARCA activó el RIMI: qué beneficios fiscales pueden pedir las empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en funcionamiento el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una nueva herramienta web destinada a administrar proyectos de inversión y los beneficios fiscales asociados.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5889/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá como primer régimen incorporado al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

En qué consiste el RIMI-CABA, la herramienta que busca atraer inversiones productivas

El objetivo es concentrar en una misma plataforma la carga de los proyectos, la documentación respaldatoria, la elección del beneficio tributario y el seguimiento posterior de cada inversión.

Qué es el RIMI y qué beneficios ofrece

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral y está orientado a promover inversiones productivas de escala mediana, tanto de capital nacional como extranjero.

El esquema contempla dos beneficios principales para inversiones en bienes muebles amortizables y obras realizadas en el país, siempre que se alcance el monto mínimo exigido dentro de un plazo de dos años.

Se reglamentó el RIMI: quiénes pueden acceder a los beneficios impositivo

Por un lado, permite aplicar amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, lo que implica computar fiscalmente en menos tiempo el desgaste de determinados bienes de uso y anticipar así su deducción.

Por otro, prevé la devolución de créditos fiscales de IVA, con el objetivo de evitar que esos saldos queden inmovilizados durante períodos prolongados mientras se desarrolla la inversión.

Cómo funcionará el nuevo sistema

A través del SGI, los contribuyentes podrán administrar de manera integral cada proyecto de inversión.

La plataforma permitirá informar las inversiones productivas, asociarlas a un proyecto determinado, indicar la fecha de puesta en marcha cuando corresponda, registrar los comprobantes vinculados a las erogaciones y seleccionar el beneficio fiscal que se pretende utilizar.

Factura electrónica de ARCA: qué cambia, cuándo debe emitirse y cuáles son los nuevos requisitos

También será posible seguir la evolución de las inversiones y presentar documentación adicional cuando el régimen lo requiera.

ARCA pondrá a disposición del contribuyente los comprobantes electrónicos que ya figuren en sus bases de datos. El responsable deberá validarlos y, si fuera necesario, podrá realizar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones.

La información podrá cargarse manualmente o mediante importación de datos.

Menos papeles y controles previos

La implementación del sistema busca reducir la carga administrativa y avanzar hacia una gestión completamente digital de los incentivos.

Otro de los objetivos es incorporar validaciones previas sobre la información cargada antes de que el beneficio se refleje en una declaración jurada o en una solicitud de recupero.

De esa manera, ARCA apunta a detectar inconsistencias de manera temprana y evitar diferencias entre los datos informados en el sistema y los que finalmente se utilizan para acceder a los beneficios fiscales.

Cómo se pide la devolución del IVA

En el caso del recupero o reintegro de créditos fiscales de IVA, el contribuyente deberá presentar primero una presolicitud dentro del SGI.

Luego tendrá que formalizar el trámite de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución General 5.173 y sus modificatorias.

Las inversiones que más se repiten en las carteras de los gurúes de Wall Street

El SGI funcionará así como una instancia previa para ordenar y validar la información vinculada con la inversión antes de avanzar con la solicitud definitiva.

Qué pasa con la amortización acelerada en Ganancias

Para utilizar el beneficio de amortización acelerada, la información correspondiente a la inversión deberá estar cargada en el sistema antes del vencimiento de la declaración jurada de Ganancias en la que se pretenda computar.

La resolución establece además que debe existir consistencia entre los datos incorporados al SGI y los declarados posteriormente ante ARCA.

Los bienes informados y la amortización aplicada deberán coincidir con la información registrada en la plataforma.

El RIMI empieza a operar con un circuito digital

Con la puesta en marcha del SGI, el RIMI comienza a contar con un circuito operativo específico para tramitar sus incentivos fiscales.

La nueva plataforma será el canal para registrar los proyectos, respaldar las inversiones realizadas y definir qué beneficio se utilizará en cada caso.

En esta primera etapa, el sistema quedará concentrado en el RIMI, aunque fue diseñado como una herramienta general para administrar regímenes promocionales vinculados con inversiones productivas.

lr / LT