El inicio del mes de septiembre trae consigo condiciones inestables en la región central del país. Para este miércoles 2 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA registrarán un gradual aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones hacia las últimas horas del día.

Luego de una mañana fresca y agradable, los termómetros irán en ascenso hasta alcanzar valores templados, sirviendo de transición previa al ingreso de un frente que provocará un posterior descenso térmico en la región.

Clima en CABA y AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el día

Durante las primeras horas de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el ambiente se presentará fresco pero agradable, con una temperatura mínima de 11 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos soplarán del sector noroeste.

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Clima miércoles 2 de septiembre

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la marca térmica irá en paulatino ascenso hasta alcanzar una máxima estimada de 21 °C. La masa de aire cálido favorecerá un ambiente templado, aunque la cobertura nubosa aumentará sensiblemente con el correr de las horas.

El cambio principal en las condiciones meteorológicas se espera para el final de la jornada. Durante la tarde-noche, la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas se ubicará entre un 10% y 40%, con posibilidad de actividad eléctrica en sectores de la región metropolitana.

El viento se mantendrá desde el sector noroeste con velocidades moderadas, alcanzando intensidades de entre 23 y 31 km/h hacia la noche. La humedad irá en aumento paulatino a la espera del desarrollo de las precipitaciones que podrían extenderse hasta la madrugada del jueves.

Nuevas tormentas ponen en alerta a la provincia de Buenos Aires este miércoles 2 de septiembre

En el resto del AMBA, las marcas térmicas mostrarán un comportamiento similar, observándose valores mínimos de 10 °C en áreas suburbanas del oeste y sur del conurbano, y máximas que rondarán los 20 °C a 21 °C.

Alertas meteorológicas este 2 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para diversos sectores de la provincia de Buenos Aires, afectando principalmente áreas del centro, sudoeste y la franja serrana. Municipios como Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, Azul, Rauch y Tapalqué prevén el desarrollo de tormentas que pueden incluir intensas ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Prevén el desarrollo de tormentas que pueden incluir intensas ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

En la zona sudoeste de la provincia, distritos como Bahía Blanca, Puan, Patagones, Villarino, Saavedra y Tornquist se mantendrán bajo vigilancia debido a la inestabilidad climática prevista para el transcurso de la jornada.

En el panorama nacional, gran parte del norte argentino mantendrá condiciones de tiempo caluroso y estable, mientras que en el sector patagónico se prevé el ingreso de aire muy frío que avanzará hacia la zona central durante la segunda mitad de la semana.

Para el jueves 3 de septiembre, el pronóstico oficial indica la persistencia de lluvias y tormentas durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, con una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Hacia la tarde se espera una paulatina mejora de las condiciones con vientos rotando al sector sudoeste.

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El viernes 4 de septiembre marcará la consolidación del cambio de masa de aire. Sin probabilidad de lluvias, se registrará un importante descenso térmico con una mínima de 9 °C y una máxima que apenas llegará a los 17 °C.

Hacia el fin de semana, la tendencia de aire frío se acentuará. El sábado 5 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 °C de mínima y 15 °C de máxima. El domingo 6 de septiembre presentará condiciones netamente invernales en la región pampeana, con una mínima de 5 °C y una máxima de 13 °C.