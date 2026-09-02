Avanza el aire antártico sobre la Patagonia y anticipa un fin de semana helado

Una masa de aire antártico comenzó a desplazarse hacia la zona continental y amenaza con desencadenar un fin de semana extremadamente frío en toda la Patagonia argentina. Este fenómeno meteorológico provocará intensas ráfagas de viento, precipitaciones mixtas y nuevas nevadas en zonas cordilleranas y de la estepa.

El escenario se configura tras el avance de un sistema de baja presión que este miércoles 2 de septiembre cruzó el centro patagónico hacia la costa de Chubut, para luego internarse en el océano Atlántico. Este centro impulsará un frente frío en el norte de la región, manteniendo condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica.

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En la cordillera rionegrina, del sur de Neuquén y de Chubut, la jornada registra una combinación de lluvias y agua-nieve. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la mayor concentración de nevadas intensas se focaliza sobre el centro y noroeste del territorio neuquino.

Ingreso de aire polar y ráfagas extremas golpearán a la Patagonia

La llegada de un segundo frente polar procedente de latitudes antárticas provocará un choque de masas de aire que incrementará el gradiente de presión. Esta interacción desatará ráfagas superiores a los 70 km/h sobre Tierra del Fuego y el extremo sur de la provincia de Santa Cruz.

Según detalló el meteorólogo Enzo Campetella en Meteored, a partir del jueves 3 la circulación del sudoeste se profundiza, permitiendo que el aire gélido domine progresivamente la geografía del sur del país. Los impactos más severos en temperaturas mínimas comenzarán a notarse inicialmente en las provincias sureñas.

Una masa de aire antártico comenzó a desplazarse hacia la zona continental

En materia de vientos, al oeste de Zapala se prevé que la fuerza del viento alcance picos que superen los 80 km/h. Por su parte, sectores de la estepa de Río Negro registrarán marcas cercanas a los 75 km/h, mientras que en el Alto Valle el impacto se sentirá con ráfagas de alrededor de 50 km/h.

Las ciudades patagónicas más australes, como Ushuaia y Río Grande, mantendrán marcas térmicas extremadamente bajas, alcanzando máximas de apenas 2 °C. La inestabilidad en la isla provocará persistentes chaparrones de nieve durante las primeras horas del viernes.

Para el viernes 4 de septiembre, el descenso de los termómetros se profundizará en casi la totalidad del territorio patagónico. En la localidad de Esquel, se pronostica que las precipitaciones pluviales muten directamente a nevadas vespertinas.

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En el centro y noreste santacruceño, las ráfagas se mantendrán sobre los 80 km/h, generando una sensación térmica sumamente baja. Ciudades costeras como Comodoro Rivadavia continuarán bajo un marco de clima severo e intenso viento marino.

Este enfriamiento progresivo servirá como antesala para un periodo aún más riguroso durante el sábado y domingo. Las proyecciones meteorológicas indican que algunas mínimas en Santa Cruz podrían descender hasta los -15 ºC.