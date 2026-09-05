El inicio del fin de semana marca el regreso del frío intenso a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense este sábado 5 de septiembre. La irrupción de aire de origen polar genera un desplome térmico pronunciado respecto a los días previos.

Las condiciones se mantendrán estables en cuanto a precipitaciones, sin lluvias previstas durante la mayor parte del día, pero con un ambiente marcadamente ventoso y despejado.

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Clima en CABA y AMBA: cuál es la temperatura mínima y la máxima para hoy

Para este sábado, la temperatura mínima se ubicará en 3°C, haciéndose sentir con fuerza durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C por la tarde.

El viento soplará constante desde el sector sudoeste a velocidades sostenidas de hasta 17 mph (unos 27 km/h), lo que provocará una menor sensación térmica, especialmente en zonas abiertas del conurbano bonaerense.

El cielo se mantendrá mayormente soleado y despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender con rapidez, ubicándose cerca de los 7°C con ambiente muy seco.

En el resto del AMBA, las marcas mínimas en áreas suburbanas o rurales podrían perforar los 2°C durante la madrugada, consolidando la mañana más fría de la semana en la región metropolitana.

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La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula durante la jornada, manteniéndose en un 0% de chance de lluvia en las horas centrales.

Alertas meteorológicas este 5 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por fuertes vientos en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz producto del avance del frente frío.

Para el domingo 6 de septiembre, se espera la profundización de esta ola de aire polar sobre el centro del país. En CABA y AMBA, la marca mínima tocará los 2°C y la máxima apenas llegará a los 10°C, convirtiéndose en la jornada más fría del fin de semana.

Durante el domingo predominará el cielo soleado a parcialmente nublado con vientos moderados del sector sur. Tampoco se aguardan lluvias sobre la capital ni en los municipios vecinos.

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El arranque de la próxima semana sostendrá valores fríos: el lunes 7 comenzará con una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, manteniendo condiciones estables.

A partir del martes 8 y el miércoles 9, el viento rotará progresivamente hacia el norte, iniciando un paulatino ascenso de los registros térmicos, con máximas que se reacomodarán cerca de los 16°C y 17°C.

JS / EM