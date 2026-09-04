El inicio del mes de septiembre consolida un escenario de estabilidad meteorológica en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este viernes 4 de septiembre, marcado por la rotación del viento hacia el sector sur y un ambiente marcadamente más fresco durante las primeras horas de la mañana.

Tras el pasaje de un frente frío sobre el territorio bonaerense, las condiciones atmosféricas tienden a estabilizarse de forma generalizada en la región central del país, dando paso a una jornada con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas del viernes 4 de septiembre, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 9°C, ofreciendo un amanecer fresco en el trazado urbano porteño y marcas ligeramente más bajas en las zonas suburbanas del conurbano. La humedad se mantendrá moderada, acompañada por vientos leves predominantes del sector sur.

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Clima viernes 4 de septiembre

Con el correr de la mañana y la presencia de sol, los valores térmicos experimentarán un paulatino ascenso, alcanzando una máxima estimada de 17°C hacia las primeras horas de la tarde. La nubosidad se presentará variable, alternando momentos de cielo claro con lapsos de mayor cobertura nubosa.

Para el período nocturno, la temperatura retrocederá de forma progresiva hasta ubicarse cerca de los 14°C. Las ráfagas de viento no registrarán intensidades severas, manteniéndose en un rango de entre 7 y 12 km/h desde el sudoeste, garantizando un cierre de jornada tranquilo.

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El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones de Meteored concuerdan en descartar precipitaciones durante todo el viernes en CABA y el primer cordón bonaerense, asegurando condiciones secas y de visibilidad óptima.

Alertas meteorológicas este 4 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

En el panorama nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene avisos por tormentas severas para la región del AMBA, concentrando los alertas por viento en sectores del sur patagónico y zonas cordilleranas del oeste argentino.

En la provincia de Buenos Aires, el desplazamiento del sistema de aire frío permitirá un asentamiento del tiempo seco y la consolidación de mañanas progresivamente más frías durante los siguientes días.

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Respecto a la tendencia para el fin de semana, el sábado 5 de septiembre se anticipa con condiciones de buen tiempo pero con un ambiente aún más frío al amanecer. Se proyecta una temperatura mínima de 7°C y una máxima que apenas rozaría los 13°C, con cielo mayormente despejado y vientos sostenidos del sector sur.

Para el domingo 6 de septiembre, la masa de aire polar se afianzará sobre el centro del país, provocando un derrumbe en los termómetros matutinos con marcas mínimas de hasta 4°C en áreas urbanas y posibles heladas en el interior bonaerense. La tarde dominical se presentará soleada pero fría, con una máxima acotada en los 12°C.

El inicio de la siguiente semana mantendrá el patrón de mañanas frías y tardes templadas en la Ciudad de Buenos Aires, sin señales inmediatas de lluvias torrenciales o cambios bruscos de humedad en el corto plazo.