Pronostican un fin de semana helado en Buenos Aires: ¿por qué se habló sobre probabilidad de nieve?

El ingreso de una masa de aire frío de origen polar sobre la zona central del país provocará un marcado descenso térmico en el AMBA durante este fin de semana. La ilusión sobre la probabilidad de que cayera nieve en la Ciudad Buenos Aires en la mañana del domingo se encendió tras registrarse fallas técnicas y alertas inconsistentes en aplicaciones meteorológicas automatizadas. El meteorólogo Daniel Roggiano explicó que “simplemente se trató de un error” de los algoritmos del pronóstico automático.

Los termómetros sufrirán un desplome drástico a partir de este viernes 4 de septiembre, dando paso a jornadas con mínimas que oscilarán entre los 4°C y 8°C. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, si bien el ambiente estará extremadamente frío e inestable en las primeras horas del último día de descanso, la probabilidad real de que precipite en forma de copos sobre el AMBA es prácticamente nula.

Clima en CABA hoy 4 de septiembre: el aire frío afianza el descenso térmico antes del fin de semana

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Ante la circulación de datos erróneos que ilusionaron a los ciudadanos, los especialistas aclararon el verdadero panorama de la masa de aire frío, respecto a las alertas que figuraban en algunas aplicaciones móviles sobre aguanieve o copos en el sector oeste y norte del conurbano.

¿Nevará el domingo en Buenos Aires?: ingreso de una masa de aire frío en el AMBA

Los meteorólogos explicaron por qué se generó una ola de rumores ante la presunta posibilidad de que se precipite en forma de copos de nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El análisis de los especialistas

Los equipos técnicos del SMN precisaron que para que ocurra una nevada histórica como la de 2007 se requieren tres condiciones simultáneas: aire polar en capas medias, humedad extrema y temperaturas en superficie cercanas o inferiores a los 0°C, factores que este fin de semana no coincidirán en la capital ni en sus alrededores.

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A pesar de que el desplome térmico será significativo, los factores atmosféricos necesarios para la caída de nieve no están alineados en la región central:

-Insuficiencia de frío en superficie: aunque la sensación térmica será baja, la temperatura ambiental en la capa más cercana al suelo se mantendrá varios grados por encima del punto de congelación

-Falta de humedad coordinada: la mayor estabilidad del aire seco desplazará las precipitaciones hacia la franja costera y marítima, dejando al AMBA únicamente con nubosidad variable y lloviznas aisladas durante el domingo

-Inexistencia de capa de inversión adecuada: la estructura vertical de la atmósfera no permitirá que el cristal de hielo viaje desde la nube hasta el suelo sin derretirse en el trayecto.

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Descenso térmico y lluvias débiles para el fin de semana en el AMBA

El pronóstico para el fin de semana en el AMBA anticipa un marcado cambio en las condiciones meteorológicas a partir del sábado. Durante esa jornada se esperan lluvias débiles e intermitentes y temperaturas que no superarían los 7 u 8 grados en algunas zonas bonaerenses, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esto se sumará el viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 29 y 60 kilómetros por hora. El ingreso de aire frío provocará además un fuerte descenso de las temperaturas durante la noche del sábado.

PM/ML