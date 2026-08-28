Las mejores series y películas para ver este último fin de semana de agosto

El último fin de semana de agosto propone viajes muy diferentes frente a la pantalla. Netflix despide Cien años de soledad con el final de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, HBO Max apuesta por dos de sus producciones más populares con The Pitt y Margarita, y el cine argentino suma Lu y Pau, una película de Nicanor Loreti que combina acción, humor y crimen.

Netflix

El final de Cien años de soledad

La adaptación de Cien años de soledad llegó a su gran final en Netflix con un episodio especial de escala cinematográfica, dirigido por Laura Mora, que completa los 16 capítulos de la serie. Verla implica regresar a Macondo y acompañar por última vez a los Buendía en una historia donde el amor, la violencia, la memoria y la repetición del tiempo atraviesan generaciones. La producción encontró una manera visual de llevar al lenguaje audiovisual el universo de Gabriel García Márquez, mientras el tramo final profundiza en la decadencia de Macondo y el destino de la familia. Es una oportunidad para volver a una de las grandes obras de la literatura latinoamericana desde otra mirada.



HBO Max

The Pitt

Quienes amaron ER, después se obsesionaron con Dr. House, deberían ponerse al día con The Pitt que confirmó su tercera temporada.

La serie está producida por John Wells Productions (JWP) y Warner Bros. Television, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle. The Pitt, que obtuvo 26 nominaciones a los premios Emmy por su segunda temporada, regresará con su tercera temporada en enero de 2027.

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Esta propuesta es una mirada realista a los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos actuales, vista a través de la perspectiva de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh.



Margarita

Una gran opción para niños y adolescentes es Margarita que acaba de estrenar los primeros cinco episodios de la tercera y última temporada. Con sus tres temporadas disponibles, la historia completa puede recorrerse desde sus orígenes como spin-off de Floricienta, también disponible en la plataforma, hasta su consolidación como un fenómeno propio.

Compuesta por 20 episodios, la tercera temporada retoma los acontecimientos del final de la segunda entrega, con Delfina nuevamente en el poder y la verdad sobre los Calderón de la Hoya cada vez más cerca. Margarita y sus hermanos se enfrentarán a revelaciones sobre su origen, su identidad y su padre, mientras nuevas pistas sobre su paradero reavivan la posibilidad de un esperado reencuentro.

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En Krikoragán, la revolución cobrará cada vez más fuerza y los personajes se organizarán para recuperar lo que les pertenece. La lucha dará paso a nuevos escenarios, llevando la historia hacia conflictos más grandes y giros inesperados que cambiarán destinos.

El elenco está encabezado por Mora Bianchi e Isabel Macedo, junto a Franco Yan, Benicio Gravier, Toti Spangenberg, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Mery del Cerro, Julia Calvo, Rafael Ferro y Benjamín Alfonso. En esta temporada final, la serie cuenta además con las actuaciones de Tomás Benitez, Pilar Masse, Joaco Reffico, Martiniano Rodríguez, Antonella Podestá, Valentino Petrelli, José Fabini, Miche Masson, Felipe Bou Ardo, Abril Schapo, Miqueas Tabor, Damasia Pieres Rawson y Cala Fernández ampliando el universo de personajes.



CINE

Lu y Pau

Con Jazmín Stuart y Lorena Vega como protagonistas y rodada íntegramente en la provincia de Misiones, Lu y Pau lleva el sello de Nicanor Loreti que hizo del riesgo, el cruce de géneros y la independencia creativa una marca de estilo dentro del cine argentino.

Jessi está a punto de ir presa por diez años. Pero Lu y Pau, su hermana y su mejor amiga, tienen un plan: asaltar tres financieras en un solo día para juntar dólares y coimear al fiscal. Un planazo.

Nicanor Loreti (Buenos Aires, 1978) es director, guionista y periodista especializado en cine. Dirigió Diablo (2011), premiada como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Kryptonita (2015); el cortometraje Pinball (2020) y Punto rojo (2022), ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Biarritz. También obtuvo el Premio Nacional de Cultura y el Cóndor de Plata por la serie Nafta Súper. Luy Pau es su nuevo largometraje.

Próximamente

MUBI

Pulp: ¿qué harías por una canción más?

Del director Garth Jennings recorre el extraordinario viaje de una de las bandas más importantes y singulares del Britpop: desde sus comienzos en Sheffield hasta convertirse en un referente de la cultura británica. A través de cuatro décadas de material de archivo inédito y las imágenes de su esperado regreso a los escenarios, la película se adentra en el universo de Pulp de la mano de Jarvis Cocker, cantante, compositor y líder del grupo. Una banda que convirtió el humor, la ironía y las pequeñas historias de la vida cotidiana en canciones que definieron una época.

ESTRENO: 25 DE SEPTIEMBRE



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