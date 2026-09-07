La Ciudad de Buenos Aires inicia la semana del 7 de septiembre con una tregua tras el frío extremo registrado durante el fin de semana. Tras un domingo de temperaturas bajo cero en la sensación térmica, las marcas térmicas comienzan un ascenso gradual y sostenido en el área metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descarta probabilidades de precipitaciones para toda la jornada, lo que consolidará un marco de tiempo estable con vientos predominantes del sector noreste.

Clima en CABA y AMBA: cómo estará el tiempo este lunes

Durante la mañana, la mínima en CABA se ubicará en torno a los 5°C, con cielo algo a parcialmente nublado. Los vientos soplarán leves a moderados desde el noreste, generando un ambiente fresco pero más tolerable en comparación con el cierre del fin de semana.

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Clima lunes 7 de septiembre

Hacia la tarde, se registrará la máxima del día, que alcanzará los 13°C a 14°C. Se espera una presencia variable de nubosidad, con momentos de sol que permitirán morigerar la masa de aire frío predominante en la región central.

Por la noche, la temperatura descenderá hacia los 10°C con cielo parcialmente despejado y vientos constantes del norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas intensas ni fenómenos de inestabilidad en el territorio porteño.

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En el Gran Buenos Aires (GBA), el impacto de las heladas matinales se sentirá con mayor fuerza en zonas suburbanas como Ezeiza, Merlo y Quilmes, donde las marcas mínimas rozarán los 3°C en las primeras horas. Sin embargo, la máxima acompañará la tendencia registrada en la Capital Federal.

Alertas meteorológicas este 7 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes advertencias de nivel amarillo por bajas temperaturas para sectores del centro del país. A su vez, se registran alertas amarillas por vientos intensos y ráfagas en zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, así como en Tierra del Fuego.

Adicionalmente, se prevé la ocurrencia de viento Zonda sobre la precordillera cuyana, mientras que el organismo oficial descarta alertas por lluvias o tormentas fuertes en el resto de la Argentina.

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En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, la tendencia indica la consolidación de un paulatino alivio térmico. Para el martes 8, se anticipa una mínima de 6°C y una máxima en torno a los 17°C, con cielo despejado.

El miércoles 9 continuará la mejora con valores entre los 8°C y 19°C. El pico de ambiente templado se alcanzará el jueves 10, jornada en la que el termómetro tocará los 20°C de máxima con sol parcial.

Para el viernes 11 y el fin de semana, el ingreso de aire desde el sector sudeste aportará un incremento de nubosidad. Se prevé un moderado reacomodamiento térmico con máximas cercanas a los 15°C, manteniendo probabilidades muy bajas de precipitaciones.