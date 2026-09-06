Convocan a un acto en el Senado para pedir que restituyan el Coro Nacional de Niños

Este martes se realizará en el Senado de la Nación un acto en defensa del Coro Nacional de Niños (CONANI), cuya disolución fue dispuesta por el Gobierno de Javier Milei a través del Decreto 687/2026. La convocatoria será a las 16, en el Salón Azul del Senado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1849, y contará con la participación de quienes reclaman la restitución del organismo.

El objetivo del encuentro es pedir a senadores y diputados que impulsen la derogación del decreto que puso fin al coro, creado en 1967 y con casi seis décadas de trayectoria. Sus integrantes y representantes sostienen que el CONANI constituye un patrimonio cultural nacional y que su estructura profesional no puede ser reemplazada por un programa de formación artística.

Qué reclaman quienes defienden al Coro Nacional de Niños

Los organizadores del acto remarcan que el CONANI no funcionaba únicamente como un espacio de enseñanza, sino como un organismo artístico profesional. Según explicaron, estaba integrado por 40 niños coreutas, su directora María Isabel Sanz, un pianista y cuatro trabajadores del área técnica.

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También destacan su participación junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional, además de sus presentaciones abiertas y gratuitas. El repertorio incluía obras para voces infantiles interpretadas a capella, con piano o junto a pequeñas formaciones de cámara.

El Gobierno oficializó el programa que reemplaza al disuelto Coro Nacional de Niños

Para los impulsores del reclamo, se trata de una estructura de bajo costo para el Estado en relación con la actividad artística que desarrolla y el patrimonio cultural que representa. “El CONANI es orgullo, identidad y patrimonio cultural nacional. Costó 60 años construirlo”, señalaron en la convocatoria al acto.

El Gobierno disolvió el organismo en julio

La disolución del Coro Nacional de Niños fue establecida mediante el Decreto 687/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial.

La norma modificó el decreto de 1967 que había creado el Coro Nacional y dispuso la creación de un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes. Según los argumentos oficiales, la decisión forma parte de una reorganización de la Administración Pública Nacional destinada a mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos.

El Gobierno sostuvo además que los objetivos que dieron origen al coro podían alcanzarse mediante programas de formación artística de mayor alcance y con una distribución federal de las oportunidades.

El nuevo programa que reemplazó al coro

El Ejecutivo avanzó posteriormente con la puesta en marcha del nuevo Programa de Formación Artística, a través de la Resolución 806/2026 de la Secretaría de Cultura.

La iniciativa contempla dos líneas iniciales: “Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral” y “Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas”. El programa está destinado a niños y adolescentes y busca ampliar el acceso a experiencias de formación artística en distintas partes del país.

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Sin embargo, existe una diferencia central entre la nueva propuesta y el organismo que fue disuelto: la resolución establece que las actividades tendrán carácter exclusivamente cultural y artístico y no constituirán elencos estables de la Administración Pública Nacional. Tampoco otorgarán títulos, certificados académicos ni acreditaciones con validez oficial.

La crítica de la directora María Isabel Sanz

La decisión fue cuestionada por María Isabel Sanz, quien estuvo al frente del Coro Nacional de Niños. La directora sostuvo que, si existían problemas administrativos o legales, debían corregirse sin eliminar una institución con décadas de trayectoria.

Sanz también planteó que las exigencias de las obras sinfónico-corales requieren un cuerpo infantil entrenado de manera sostenida, algo que, según su postura, no podría reemplazarse de manera inmediata mediante una red de talleres o actividades formativas.

Al momento de la disolución, el coro tenía una cantidad de integrantes inferior a su planta teórica debido a las restricciones para incorporar nuevos niños a medida que los integrantes alcanzaban el límite de edad.

Un organismo creado hace casi 60 años

El Coro Nacional de Niños fue creado en 1967 y durante casi seis décadas desarrolló una trayectoria vinculada con la formación y la interpretación coral infantil. La institución formó parte de los elencos estables dependientes de la Secretaría de Cultura y tuvo participación en distintas propuestas artísticas nacionales.

Para quienes impulsan el acto en el Senado, la discusión excede la continuidad de una estructura administrativa. Consideran que está en juego la preservación de un elenco artístico profesional especializado en voces infantiles y de un patrimonio construido durante décadas.

LB/AF