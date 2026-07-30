La directora del Coro Nacional de Niños cruzó a Milei por el cierre: "Debía corregirse, no disolverse"

La motosierra que el presidente Javier Milei convirtió en bandera de su gestión pasó por encima este jueves a uno de los bastiones más emblemáticos de la cultura argentina: el Coro Nacional de Niños, un organismo fundado en 1967 que acumulaba cerca de seis décadas de actividad ininterrumpida y un indiscutible prestigio internacional. Detrás de la resolución quedó una historia de meses de incertidumbre que la directora María Isabel Sanz reconstruyó ante PERFIL.

Apoyado en el Decreto 687/2026, firmado por el presidente y su jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno dispuso su polémica disolución y, en su lugar, la creación de un "Programa de Formación Artística" destinado a niños y adolescentes. Un elenco que logró sobrevivir a la dictadura y a todos los gobiernos democráticos, terminó siendo eliminado, como tantos otros organismos, por la reducción del Estado.

Según explicó la directora, el Coro Nacional de Niños funcionaba como un elenco artístico estable con una formación específica. Los chicos asistían tres veces por semana a ensayos de aproximadamente dos horas y media, recibían preparación vocal y musical y participaban durante el año de decenas de conciertos.

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"Los niños y sus familias recibían una designación temporal que tenían mientras permanecían en el elenco hasta alcanzar la edad límite. Ese monto, explicó, estaba destinado a cubrir los gastos que implicaba formar parte del organismo, como “traslados, viáticos, comidas, vestimenta y otros costos”, según detalló Sanz, tras indicar que "era un monto inferior a una jubilación mínima y era percibido por los padres en su carácter de apoderados legales".

María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños

"Desde enero no fuimos designados, pero a mitad de febrero comenzamos igual los ensayos porque nos dijeron que el expediente estaba trabado en un problema administrativo", remarcó la directora.

El Decreto 687/2026, firmado por Javier Milei y Diego Santilli

Milei disolvió el Coro Nacional de Niños: el motivo detrás de su decisión y con qué piensa reemplazar esa histórica agrupación

Lejos del decreto, detrás de la decisión hay nombres propios: una veintena de niños que seguían integrando el Coro Nacional de Niños, los dos profesionales responsables de su conducción artística y decenas de familias que durante años organizaron buena parte de su vida alrededor de ensayos, conciertos, traslados y formación.

A la espera de una definición que nunca llegaba, los integrantes y su directora vivieron en un limbo kafkiano. Después de ensayar durante todo marzo a pulmón, y con la fecha del primer concierto fijada para el 9 de abril, la respuesta institucional llegó el 1 de abril: actividades suspendidas hasta nuevo aviso.

Desde entonces y hasta principios de julio, la conducción del coro envió reiterados correos electrónicos solicitando conocer cuál era el supuesto problema administrativo que impedía las designaciones y cuándo podrían retomar las actividades. Nunca obtuvieron una respuesta.

La promesa de continuidad de la Secretaría de Cultura

La incertidumbre convivía, además, con un mensaje completamente distinto.

A partir de lo que reconstruyó la directora en diálogo con Radio Rivadavia, los padres de los integrantes, semanas atrás mantuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Cultura, entre ellas el secretario Leonardo Cifelli, donde se les transmitió que el coro continuaría funcionando y que conservaría sus 40 vacantes históricas.

Del mismo modo, la reducción del elenco tampoco comenzó este año, como confirmó la propia directora a este medio. A partir de 2022 dejaron de cubrirse las vacantes que iban quedando libres cuando los niños “egresaban” por alcanzar la edad límite. Esa situación coincidió con las restricciones para nuevas designaciones en la Administración Pública Nacional implementadas durante la gestión económica de Silvina Batakis y que luego continuaron bajo distintos mecanismos de control del empleo público. El resultado fue un organismo que históricamente contaba con 40 integrantes, pero que llegó a 2026 con apenas una veintena de niños.

El Coro Nacional de Niños fue reconocido por su trayectoria artística y su formación coral infantil

Primero dejaron de cubrirse las vacantes, después se demoraron las designaciones, más tarde llegaron la suspensión de actividades y, finalmente, el Decreto 687/2026 que puso punto final al organismo.

El argumento del Gobierno

La decisión se inscribe en una lógica similar a la utilizada por el oficialismo en otros programas estatales, como el caso del Fondo Fiduciario de las Becas Progresar, cuya estructura de financiamiento fue eliminada en el marco de la revisión del gasto público. Aunque desde la Secretaría de Cultura, conducida por Leonardo Cifelli, sumaron otro argumento: presuntas “incompatibilidades administrativas" vinculadas al régimen de participación de menores que recibían una remuneración por su actividad artística dentro de la Administración Pública.

A partir de la normativa vigente en la Ley 26.390 regula el trabajo infantil y fija restricciones para los menores de 16 años, impide que los niños mantengan vínculos laborales o presten servicios remunerados para el Estado. Sin embargo, esa interpretación es rechazada por Sanz, quien considera que el argumento no resulta aplicable al caso del Coro Nacional de Niños, ya que los montos percibidos por los integrantes correspondían a una asignación para cubrir gastos derivados de la actividad y no a un salario laboral.

De hecho, la discusión no pasaba por la existencia de un problema que obligara a cerrar el organismo, sino por un esquema administrativo que, de considerarse necesario, podía ser revisado. "Nunca ningún gobierno ni los servicios jurídicos marcaron que existiera una incompatibilidad de ese tipo. Si había algún problema administrativo o legal, debía corregirse. No hacía falta disolver un organismo que funcionó", afirmó.

Argumentos pueriles y responsabilidades políticas con "nombre y apellido"

Las críticas no tardaron en multiplicarse dentro del ámbito musical. El reconocido director y compositor, Daniel Varacalli Costas, publicó un contundente descargo que desnuda las contradicciones detrás de la medida: "Finalmente se consumó la inicua disolución del Coro Nacional de Niños. Los argumentos que fundamentan el Decreto 687/2026, publicado hoy (...) y firmado por el Presidente Javier Milei y su jefe de gabinete Diego Santilli son pueriles. Tanto como que consideran necesaria esta disolución por la eficiencia del estado y el redireccionamiento de los fondos, cuando todo lo que necesitaba para funcionar este organismo eran dos personas (una directora y un preparador) que ni siquiera eran de planta permanente y se renovaban cada año".

Apuntó directamente a los funcionarios que elevaron el proyecto de abajo hacia arriba. Señaló directamente al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, al subsecretario Luis Blanco, a Mariela Bolatti y a los coordinadores Javier Weintraub e Iván Maier, cuestionando incluso que se haya utilizado livianamente la excusa del "trabajo infantil" para demoler un espacio cuyo único fin histórico fue educar y formar artistas.

Daniel Varacalli Costas, una de las voces críticas del ámbito musical, cuestionó el Decreto 687/2026 que disolvió el Coro Nacional de Niños

Luego de conocerse el decreto, integrantes del Coro Nacional de Niños y exalumnos comenzaron a organizar acciones para intentar revertir la decisión. "Vamos a pedir que se derogue el decreto. Creemos que todavía puede revisarse porque esto es un error", sostuvo María Isabel Sanz.