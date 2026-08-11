El Gobierno oficializó el programa que reemplaza al disuelto Coro Nacional de Niños

Este martes, el Gobierno oficializó el programa que se encargará de reemplazar al Coro Nacional de Niños, cuya disolución había sido ordenada a finales del mes pasado. La nueva iniciativa busca formar artísticamente a niños y adolescentes, y dependerá de la Secretaría de Cultura. La medida se formalizó a través de la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial este 11 de agosto.

El texto reglamenta e inicia el Programa de Formación Artística que había sido establecido por el Decreto 687/2026, norma que decidió disolver el coro infantil creado en el año 1967.

Coro Nacional de Niños

De acuerdo a la nueva normativa, este nuevo programa buscará “promover espacios de formación, práctica y desarrollo artístico destinados a niños y adolescentes, favoreciendo el acceso federal a experiencias culturales de calidad y la generación de ámbitos de aprendizaje colectivo en las distintas disciplinas artísticas”.

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La iniciativa dependerá de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística, y, en su primera etapa, estará integrada por dos proyectos: “Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral”; y “Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas”.

La directora del Coro Nacional de Niños cruzó al Gobierno por el cierre: "Debía corregirse, no disolverse"

Según el anexo aprobado junto a la resolución, de las actividades podrán participar niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de toda Argentina. El texto especifica que todas las propuestas serán de carácter "exclusivamente cultural y artístico", y que participar de ellas no otorgará certificados académicos, títulos ni acreditaciones que tengan validez oficial.

Además, determina que las agrupaciones que se creen dentro del programa "tendrán carácter exclusivamente formativo y no constituirán elencos estables de la Administración Pública Nacional".

También remarca que la participación de niños y adolescentes en estas actividades “no implicará" su incorporación a los organismos artísticos que dependen de la Secretaría de Cultura ni una “relación laboral, contractual o de empleo público de ninguna naturaleza”.

Coro Nacional de Niños

Por qué el Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños

Para fundamentar su decisión, el Gobierno expresó que ponerle fin al Coro Nacional de Niños era parte de un proceso pensado para “mejorar la eficiencia del funcionamiento de la Administración Pública Nacional, optimizar la utilización de los recursos públicos y garantizar una gestión moderna, ágil y eficaz”.

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Los estudios llevados a cabo por la Secretaría de Cultura llegaron a la conclusión de que “los objetivos que motivaron la creación y funcionamiento del citado elenco artístico pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de mayor alcance”.

"Si había algún problema administrativo o legal, debía corregirse. No hacía falta disolver un organismo que funcionó", afirmó, la directora del coro María Isabel Sanz, cuando se conoció la noicia del cierre.

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