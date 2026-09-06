Frío, heladas e irrupción antártica: la variabilidad térmica marcará la semana en Argentina, antes del paso al calor

Una intensa irrupción de aire frío polar modificará drásticamente las condiciones meteorológicas en gran parte de Argentina del 7 al 14 de septiembre. El ingreso de esta masa de origen antártico desencadenará heladas generalizadas en la región pampeana y el centro del país durante el inicio del período, dando paso luego a un marcado ascenso térmico hacia el final de la semana.

El impacto más agudo de este frente polar se sentirá en las primeras horas del lunes 7 de septiembre, jornada señalada como el momento más crítico del evento invernal. Cielos despejados, aire seco y vientos calmos permitirán temperaturas mínimas anómalamente bajas, con registros que podrían descender hasta los -4 °C en el sudoeste bonaerense, además de abarcar a La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

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Las jornadas previas ya habían anticipado el alcance del fenómeno en el interior del país. Localidades patagónicas como Maquinchao llegaron a rozar los -10 °C, al tiempo que se registraron valores negativos en Malargüe, Villa Reynolds, Santa Rosa, Bahía Blanca y Laboulaye, sumado a episodios de nieve en las sierras de Córdoba y en la región de Cuyo.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las mañanas continuarán siendo heladas durante el comienzo de la semana. Tras un domingo con mínimas bajo cero en zonas del conurbano como Morón con -0,8 °C, la recuperación se dará paulatinamente: la mínima prevista para el lunes rondará los 5 °C, mientras que la máxima trepará a los 19 °C para el día jueves.

Las anomalías semanales estimadas muestran valores de entre 2 °C y 4 °C por debajo de los promedios climatológicos sobre el centro y norte argentino. Esta desviación no implica un frío ininterrumpido durante siete días, sino que resulta del fuerte contraste provocado por el cambio de circulación atmosférica previsto para la segunda mitad de la semana.

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A partir del jueves y, con mayor notoriedad, el viernes 11 de septiembre, el aire cálido impulsado desde el norte provocará una rápida recuperación de los valores máximos. Las tardes pasarán de un marco completamente invernal a condiciones mucho más templadas y con ambiente seco en la franja central, cambiando radicalmente el escenario térmico del territorio nacional.

En lo que respecta a las lluvias, el informe meteorológico anticipa un escenario con escasos acumulados de agua en casi todo el país. Las escasas señales de precipitaciones se reducen a chaparrones aislados sobre la costa bonaerense y posibles lloviznas débiles en la provincia de Buenos Aires a mediados de semana por el paso de un frente atenuado.