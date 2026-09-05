Alerta por frío intenso en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo

El ingreso de una masa de aire frío provocó un fuerte descenso de las temperaturas en Buenos Aires y otras zonas del centro del país. Después de una jornada marcada por chaparrones, viento sur y fenómenos invernales poco habituales para septiembre, el frío se intensificará durante las primeras horas del domingo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 3°C y una máxima de 12°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

El viento del sudeste también reforzará la sensación de frío durante la mañana. En algunas localidades de la provincia de Buenos Aires las temperaturas serán todavía más bajas, con registros bajo cero en sectores serranos.

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El domingo será la jornada más fría

El descenso térmico se sentirá con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas del domingo. En Tandil, por ejemplo, se espera una mínima de -3°C y una máxima de apenas 8°C, mientras que en Bahía Blanca el termómetro podría marcar 0°C.

En Mar del Plata, la mínima será de 1°C y la máxima de 8°C. La jornada comenzará con posibilidad de chaparrones y luego predominará el cielo mayormente nublado.

En La Plata también continuará el frío, con una mínima estimada en 2°C y una máxima de 11°C. En este caso, no se esperan lluvias durante el domingo.

Cuándo volverán a subir las temperaturas

El frío continuará durante el lunes, aunque comenzará una recuperación gradual. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, con cielo algo nublado y tiempo estable.

El ascenso será más marcado el martes. Para ese día se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 17°C en el AMBA.

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De esta manera, el comienzo de septiembre tendrá un marcado contraste térmico. Después de este fin de semana con temperaturas propias del invierno, el tiempo comenzará a moderarse desde el lunes, aunque las mañanas seguirán siendo frías durante los primeros días de la semana.

El frío dejó postales invernales

El ingreso de aire frío también provocó fenómenos poco habituales para esta época del año. Durante el sábado se registró graupel en distintas zonas de La Plata, mientras que otras localidades bonaerenses tuvieron episodios de granizo.

En sectores serranos y cordilleranos también se registraron nevadas. El frío intenso se extenderá durante los próximos días en distintas regiones del país, aunque en Buenos Aires las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera progresiva.

LB/AF