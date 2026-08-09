Durante este fin de semana se registraron miles de camiones varados en rutas de la Patagonia, Cuyo y el norte del país como consecuencia de las intensas nevadas que persisten desde mitad de julio a lo largo de la cordillera de Los Andes

Se encuentran cerrados más de quince pasos internacionales hacia Chile, motivo por el que los vehículos se acumulan mientras que se despliegan operativos de emergencia en distintas localidades de la zona. Ante el duro fenómeno climático, los transportistas permanecen en vilo a la espera de que amainen las nevadas y puedan retomar su marcha.

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Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Catamarca son las provincias más golpeadas por la nieve y, recientemente, el reporte de Pasos Internacionales del Ministerio de Seguridad Nacional reiteró que hay "varios pasos internacionales entre Argentina y Chile, cerrados debido a intensas nevadas en alta montaña".

Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones y consultar el estado de cada cruce y el pronóstico climático antes de emprender cualquier viaje hacia el país vecino, dada la inestabilidad que persiste en la zona cordillerana en las últimas semanas.

Según un relevamiento sobre el mapa interactivo oficial, unos quince pasos permanecían intransitables este sábado, entre ellos Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor, Pehuenche, Cardenal Samoré, Pino Hachado, Río Puelo y Roballo.

En el caso del paso de Pino Hachado, en la provincia de Neuquén, había más de 1.500 camiones demorados con sus cargas en distintas playas de estacionamiento, a la espera de poder cruzar hacia Chile por las intensas nevadas y el congelamiento de la ruta nacional 242.

Ante ese escenario, personal del Escuadrón 31 "Las Lajas" de Gendarmería Nacional puso en marcha el protocolo de emergencia de alta montaña, mientras agentes de Vialidad Nacional trabajaban en paralelo en las tareas de despeje de la calzada afectada, trabajo que se ve afectado por el clima inestable con vientos moderados y una visibilidad reducida.

Según indicó Clarín, de acuerdo a lo informado por la fuerza de seguridad, el tránsito internacional se encuentra totalmente suspendido para todo tipo de vehículos por la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada, en el sector del Límite Internacional Fronterizo (LIF).

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Frente a la magnitud del bloqueo y la enorme acumulación de camiones, los uniformados de Gendarmería Nacional activaron el protocolo de aparcamiento de alta montaña, pensado para cortes de larga duración, con el fin de ordenar la detención de los vehículos en puntos estratégicos de la ruta y evitar el colapso en la zona próxima a la frontera.

La mayor concentración de camiones se encuentra en la localidad neuquina de Cutral Có, en la playa de estacionamiento ubicada sobre la ruta nacional 22. A su vez, en Zapala también se registra una importante cantidad de unidades distribuidas entre la Zona Franca, el Acceso Fortabat y el sector conocido como Trannack y Houssay, mientras que en Las Lajas se contaban este fin de semana unos 280 vehículos varados.

Las fuerzas de seguridad sostienen que una mejora en las condiciones meteorológicas permitiera habilitar de manera progresiva la circulación hacia Chile, en momentos en que la espera se prolonga para cientos de choferes varados sobre la ruta cordillerana, quienes han recibido la asistencia de Gendarmería mediante su "cocina de campaña" donde preparan guisos, sopas y bebidas calientes con insumos aportados por vecinos y municipios de la región cordillerana.

Mendoza: paralización del Sistema Cristo Redentor

En la provincia de Mendoza el panorama es similar y se presentó la paralización del Sistema Cristo Redentor, el cual lleva más de veinte días inactivo por las nevadas. El hecho generó fuertes quejas de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), desde donde cuestionaron el estado de las rutas y la falta de actividad de las máquinas viales encargadas de despejar los caminos.

"Máquinas de Vialidad inmóviles en Uspallata: un campamento abandonado, a simple vista se aprecia una gran cantidad de equipo sin mantenimiento, tolvas, topadoras, camión salinero, equipos valiosos que se compraron para el mantenimiento del Corredor Internacional y hoy están fuera de servicio", denunciaron los dirigentes de la asociación a través de un video difundido en Instagram.

Los empresarios denunciaron que la situación perjudica económicamente al sector del transporte de cargas del país y que el cierre del paso Cristo Redentor obliga a los camiones a desviarse por otras rutas a través de la Patagonia, encareciendo los costos operativos de cada viaje realizado hacia el país trasandino.

AS.