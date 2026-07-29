Fuertes tormentas en Chile: advierten que el cambio climático puede empeorar.

Las intensas tormentas que afectaron a distintas regiones de Chile durante los últimos días volvieron a poner en el centro del debate el impacto que el cambio climático tiene sobre los fenómenos meteorológicos extremos. Lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento, inundaciones y deslizamientos de tierra provocaron complicaciones en varias localidades, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos eventos.

Si bien los temporales forman parte del clima habitual durante el invierno en la zona centro y sur de Chile, especialistas advierten que el calentamiento global está modificando la intensidad y la frecuencia de este tipo de episodios, aumentando el riesgo para la población y la infraestructura.

¿Por qué el cambio climático puede agravar las tormentas?

De acuerdo con organismos internacionales y expertos en climatología, una atmósfera más cálida es capaz de retener una mayor cantidad de vapor de agua. Cuando las condiciones son favorables para la formación de tormentas, esa humedad adicional puede traducirse en precipitaciones mucho más intensas en períodos cortos.

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Además, el aumento de la temperatura de los océanos aporta más energía a los sistemas meteorológicos, favoreciendo lluvias extremas y vientos más fuertes. En regiones con relieve montañoso, como Chile, estos fenómenos también incrementan el riesgo de aludes, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

En los últimos años, distintos estudios científicos sostienen que este tipo de eventos extremos tiende a ser cada vez más frecuente en diversas regiones del planeta como consecuencia del cambio climático.

Frente a este escenario, especialistas remarcan la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la infraestructura urbana y avanzar en políticas de adaptación para reducir los daños provocados por fenómenos extremos.

También destacan la importancia de planificar el crecimiento de las ciudades teniendo en cuenta los riesgos climáticos, proteger las cuencas hídricas y reforzar los planes de emergencia para responder con mayor rapidez ante inundaciones y temporales.

Las tormentas que afectan a Chile también pueden tener consecuencias en países vecinos. En ocasiones, los sistemas frontales que cruzan la cordillera modifican las condiciones meteorológicas en sectores de Argentina, especialmente en las provincias cordilleranas y en la región central del país.