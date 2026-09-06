Graupel: qué es, cómo se forma y en qué lugares de Buenos Aires podría caer

El ingreso de una masa de aire polar puede generar algo más que bajas temperaturas y heladas: bajo determinadas condiciones atmosféricas, la lluvia puede transformarse en otras formas de precipitación y dar lugar al graupel, un fenómeno meteorológico que puede cubrir de blanco algunas zonas durante pocos minutos y que suele confundirse con la nieve o el granizo. En el episodio analizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posibilidad se concentraba especialmente en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El escenario estaba marcado por un fuerte descenso térmico asociado al ingreso de aire frío desde el sur. Durante ese período, el frío podía sentirse con intensidad incluso durante el día y las temperaturas podían mantenerse muy bajas debido, entre otros factores, a la circulación de viento proveniente del sur.

El SMN había anticipado la posibilidad de precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel en determinados puntos de la provincia. La situación podía cambiar especialmente durante la noche, cuando el descenso de la temperatura favorecía que las gotas de agua presentes en la atmósfera adoptaran formas congeladas.

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Qué es el graupel y cómo se forma

El graupel es una forma de precipitación sólida que se presenta como pequeñas bolitas blancas de hielo. También recibe denominaciones como granizo blando, granizo suave, granizo menudo o granizo pequeño, aunque existen diferencias meteorológicas entre estos fenómenos.

Las partículas de graupel suelen tener un diámetro de hasta cinco milímetros y presentan una apariencia blanca e irregular. Su formación se produce en las nubes cuando pequeñas gotas de agua que permanecen en estado líquido pese a encontrarse a temperaturas bajo cero entran en contacto con cristales de hielo.

En ese proceso, las gotas de agua sobreenfriada se adhieren al cristal y terminan formando una pequeña estructura congelada. El resultado es una partícula que puede caer hacia la superficie con un aspecto similar al de pequeñas bolitas de nieve o hielo.

La comunicadora del SMN Cindy Fernández explicó la diferencia de manera sencilla: “La nieve se forma adentro de la nube y cae como copo de nieve. En cambio, el graupel es la gota de lluvia que se congela por la temperatura muy baja”. El nombre del fenómeno proviene del alemán y es utilizado internacionalmente para identificar este tipo particular de precipitación.

Graupel, nieve y granizo: cuáles son las diferencias

Aunque a simple vista pueden parecer similares, graupel, nieve y granizo no son lo mismo. La principal diferencia está relacionada con la forma en que se originan y con las condiciones atmosféricas que intervienen en su formación.

La nieve está compuesta por cristales de hielo que se desarrollan dentro de las nubes. Esos cristales pueden agruparse y formar los conocidos copos que llegan hasta la superficie terrestre cuando las condiciones de temperatura permiten que permanezcan congelados durante su caída.

El granizo, en cambio, está asociado generalmente con tormentas y fuertes corrientes ascendentes dentro de las nubes. Las gotas de agua pueden ser transportadas hacia sectores muy fríos de la nube, donde se congelan y comienzan a acumular capas de hielo. Cuando las partículas adquieren suficiente tamaño y peso, caen hacia la superficie.

A diferencia del graupel, el granizo puede alcanzar tamaños considerablemente mayores y convertirse en un fenómeno potencialmente dañino. La caída suele ser breve, pero puede provocar daños en vehículos, viviendas, edificios, cultivos y otros bienes.

El graupel ocupa, en cierta forma, un lugar intermedio en la percepción cotidiana entre la nieve y el granizo. Sus pequeñas partículas son más compactas que un copo de nieve, pero generalmente más blandas y pequeñas que las piedras de granizo asociadas a tormentas intensas.

La Organización Meteorológica Mundial también distingue el llamado granizo pequeño, definido como bolitas de nieve recubiertas de hielo, una forma de precipitación que presenta características intermedias entre el graupel y el granizo.

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En qué zonas de Buenos Aires podía aparecer el graupel

La posibilidad de observar graupel no era uniforme en toda la provincia de Buenos Aires. El sector con mayores probabilidades se encontraba hacia la costa sur bonaerense y el área cercana a Mar del Plata, donde las condiciones meteorológicas podían favorecer la transformación de las precipitaciones.

Según la explicación brindada por Cindy Fernández en infobae, en ese sector se registraban lluvias y, a medida que avanzara el descenso térmico durante la noche, esas precipitaciones podían convertirse en aguanieve, nieve o graupel. La especialista estimó que la posibilidad de que ocurriera alguno de estos fenómenos era de baja a media.

Entre las localidades y regiones que aparecían dentro del escenario de posible ocurrencia estaban Claromecó, el corredor entre Tres Arroyos y Necochea y Mar del Plata.

También se contemplaba la posibilidad de que el fenómeno pudiera observarse en zonas como Sierra de la Ventana, sectores de Tandil y Sierra de los Padres, aunque en esos lugares las probabilidades eran más inciertas debido a la baja posibilidad de precipitaciones durante la noche.

El frío no se limitaba a la provincia de Buenos Aires. El descenso de las temperaturas también alcanzaba a Uruguay y el sur de Brasil, mientras que en distintas zonas del centro y noreste argentino se esperaba la presencia de heladas durante la mañana.

CS