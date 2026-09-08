Los millones de Schiaretti, De la Sota y Vigo: qué patrimonio declaró el peronismo cordobés

Los representantes del peronismo cordobés en el Congreso nacional presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2025 ante la Oficina Anticorrupción. Los documentos reflejan patrimonios con importantes diferencias entre sí y muestran cómo se distribuyen los bienes de dirigentes con una extensa trayectoria política y, en algunos casos, también con actividad privada.

El diputado Ignacio García Aresca, integrante de Provincias Unidas, declaró el patrimonio más alto del espacio, con $1.503 millones.

Entre los bienes informados figuran siete inmuebles, vehículos, maquinaria y una explotación agropecuaria dedicada principalmente al cultivo de soja, además de US$150.000 en efectivo, la mayor tenencia de dólares físicos declarada por un legislador cordobés.

Natalia de la Sota supera los $920 millones

La diputada Natalia de la Sota informó un patrimonio de $921,9 millones, ubicándose entre las dirigentes con mayor patrimonio declarado en Córdoba.

Su declaración incluye cinco inmuebles, alrededor de US$132.000 entre efectivo y depósitos bancarios, además de una participación del 50% en una sociedad radicada en Brasil. Parte de esos bienes provienen de la herencia del exgobernador José Manuel de la Sota, entre ellos un departamento en Córdoba, un terreno en Yacanto y acciones en una empresa brasileña.

Schiaretti declaró más de $545 millones

El exgobernador y diputado nacional Juan Schiaretti presentó un patrimonio de $545 millones.

La mayor parte de sus bienes corresponde a una vivienda ubicada en un barrio cerrado. También informó ahorros en dólares, inversiones financieras —entre ellas obligaciones negociables y bonos— y declaró no registrar deudas ni participaciones societarias.

Vigo informó inversiones y ahorros en moneda extranjera

La senadora Alejandra Vigo declaró un patrimonio de $447 millones. Entre los activos informados aparecen un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, una cartera de inversiones financieras cercana a $154 millones, bonos soberanos, una obligación negociable de YPF y tenencias en dólares y euros.

Torres, Gutiérrez y Brügge

La diputada Alejandra Torres declaró bienes por $407 millones, principalmente inmuebles e inversiones financieras. Además, fue la única representante cordobesa en informar la tenencia de criptoactivos, aunque aclaró que corresponden a fondos depositados en billeteras virtuales.

El diputado Carlos Gutiérrez registró un patrimonio de $372,3 millones, mientras que Juan Brügge declaró $143,9 millones, aunque también figura entre los legisladores con mayor nivel de endeudamiento, con pasivos superiores a $61 millones.

Los patrimonios más bajos

Entre los montos más bajos del espacio aparece Carolina Basualdo, con $72,8 millones, seguida por la diputada Gabriela Estévez, quien declaró un patrimonio de $32,7 millones, integrado principalmente por una vivienda, un vehículo y depósitos bancarios.

Las declaraciones juradas muestran que varios referentes del peronismo cordobés mantienen parte de su patrimonio en moneda extranjera e inversiones financieras. Solo García Aresca, Natalia de la Sota, Juan Schiaretti y Alejandra Vigo declararon más de US$400.000 en conjunto entre efectivo y depósitos, además de carteras de inversiones, inmuebles y otros activos que explican los patrimonios más elevados del espacio político.